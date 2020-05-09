Более 1600 обращений поступило в адрес детского омбудсмена Нижегородской области в 2019 году Общество

Более 1600 обращений поступило в адрес уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области Маргариты Ушаковой в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Законодательном собрания региона.

Депутаты комитета областного парламента по социальным вопросам на заседании 20 мая обсудили доклад о деятельности детского омбудсмена в 2019 году.

Как было отмечено, основным направлением работы уполномоченного является восстановление нарушенных прав юных жителей области и отстаивание их интересов во взаимоотношениях со всеми социальными институтами общества.

В 2019 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило 1642 зарегистрированных обращения. Если взять, к примеру, письменные обращения, то наибольшее количество вопросов было связано с реализацией прав на образование, жилье, а также права собственности. Сохраняют актуальность и вопросы, связанные с социальным обеспечением и медицинским обслуживанием.

В 2019 году продолжилось активное взаимодействие с правоохранительными органами, органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С этой целью использовались различные площадки: научно-практические конференции, "круглые столы", семинары-совещания, совместные рейды и акции. Это позволяет оперативно реагировать на обращения граждан, прежде всего, по фактам жестокого обращения с детьми.

Учитывая особую значимость обеспечения безопасного пребывания детей на дорогах, Уполномоченный совместно с сотрудниками областной Госавтоинспекции в отчетном году уделял особое внимание профилактическим мероприятиям по предупреждению возникновения травмоопасных ситуаций.

В 2019 году дальнейшее развитие получило взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями и благотворительными фондами. В том числе были затронуты такие направления как профилактика социального сиротства, социальная адаптация детей-инвалидов и их семей, профилактика правонарушений несовершеннолетних.

"Маргарита Ушакова выразила искреннюю признательность всем, кто помогает ей в работе и призвала органы власти, социально-ответственный бизнес, общественные организации, граждан к объединению усилий для защиты прав и законных интересов детей", - сообщили в пресс-службе.

Депутаты регионального парламента задали Маргарите Ушаковой вопросы по различным направлениям ее деятельности.

"Должен отметить, что депутаты Законодательного собрания традиционно уделяют большое внимание совместной работе с уполномоченным по правам ребенка. Вопросы, которые рассматривает Маргарита Ушакова, редко бывают простыми. За каждым из них стоит судьба "маленького человека", которому мы, взрослые, должны помочь разобраться в каждой проблеме. А они подчас далеко не детские", - сказал председатель комитета по социальным вопросам Надир Хафизов.

"Согласен с тем, что именно координация усилий аппарата уполномоченного, органов власти и общественных активистов сделает возможным, чтобы все проблемы были решены в интересах детей", - добавил он.