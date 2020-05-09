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Общество

Юрий Шалабаев проверил, как идёт капительный ремонт в школе №141

20 мая 2020 18:19  [50] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил, как идёт капитальный ремонт в школе №141 в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонтные работы начались осенью 2019 года. В пресс-службе не сообщают дату завершения ремонта, но поясняют, что сейчас техническая готовность объекта составляет 80%. Ремонт полностью завершен на втором, третьем и четвёртом этажах – там сейчас проводится уборка. Были установлены новые оконные блоки, заменены полы и дверные блоки, произведена отделка стен, уложен линолеум, установлена сантехника. Продолжается работа по монтажу пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения. В кабинетах начинают устанавливать мебель.

Ремонт предполагает утепление фасада, замену кровли и ветхих перекрытий, внутреннюю отделку коридоров и учебных кабинетов, замену систем отопления, вентиляции и электроснабжения.

"Ученики заканчивают учебный год на дистанционном обучении, но знаю, что следят за ремонтом в школе по соцсетям. Надеюсь, что 1 сентября и школьники, и учителя будут особенно рады вернуться в обновленные классы. Фактически у нас получается новая школа, поэтому дополнительно решим вопрос и с поставкой нового оборудования для организации учебного процесса", - сказал Юрий Шалабаев.

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