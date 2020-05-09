Замгубернатора Андрей Саносян расскажет онлайн в Instagram, как в мае начнет восстанавливаться экономика Бизнес

Андрей Саносян

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян 21 мая в 18:00 в инстаграм-аккаунте Проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области @nnstrategy в прямом эфире ответит на вопросы местных предпринимателей.

Речь пойдет о поддержке регионального бизнеса в условиях пандемии и о том, как будет восстанавливаться работа экономики уже в мае.

Андрей Санонян расскажет, как получить региональную и федеральную поддержку малым и средним предприятиям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым в условиях пандемии коронавируса в Нижегородской области.

Ссылка на инстаграм-аккаунт Стратегии развития Нижегородской области, где состоится эфир: https://www.instagram.com/nnstrategy/?hl=ru.