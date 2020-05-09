Незаконный канал миграции иностранных граждан пресекли в Нижегородской области Происшествия

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области пресекли незаконный канал миграции иностранных граждан. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Канал миграции создали участники организованной преступной группы. Они оказывали содействие иностранным гражданам при подаче документов на получение разрешений на временное проживание и видов на жительство, а потом и на получение гражданства РФ.

Все документы, которые иностранные граждане предъявляли в органы миграции, являлись поддельными. Речь идет о месте работы, справок от коммерческих организаций, которые подтверждают трудоустройство и наличие у иностранных граждан законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в РФ в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства.

По данному факту УФСБ по Нижегородской области возбудило уголовное дело, предусмотренное статьей "Организация незаконной миграции" (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).