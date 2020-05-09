Система охлаждения двигателя Ford Transit: датчики

Система охлаждения автотранспорта предполагает наличие узлов, которые охлаждают элементы двигателя, нагревающиеся из-за работы силового агрегата. Система охлаждения в автомобилях нового поколения обеспечивает дополнительные функции: снижает температуру масла и отработанных газов, охлаждает воздух в системах отопления и вентиляции, предотвращает перегрев жидкости в системе турбо нагрева и АКПП. Большое распространение получила жидкостная система охлаждения. Принцип работы ее основан на циркуляции охлаждающей жидкости с дальнейшим отведением тепла от силового узла.

Как происходит охлаждение на Ford Transit?

Ранее в Ford Transit с карбюраторными двигателями использовались два датчика контроля температуры. В конструкции одного имелся вентилятор для поддержания нужной температуры, другим снимались показания индикации. Современный автотранспорт использует электронный блок управления (ЭБУ), что является частью в системы. Вместе с ЭБУ применяются два датчика, работающие как термостаты с отрицательным коэффициентом.

Датчик, контролирующий охлаждающую жидкость

ЭБУ обеспечивает контроль над системой питания топливом, что связано с температурой охлаждающей жидкости. Вместе с тем ЭБУ обеспечивает контроль других элементов и, в том числе, охлаждающих вентиляторов. Таким образом, обеспечивается оптимальное соотношение топливной смеси. При неисправном датчике возникают проблемы в работе двигателя, так как ЭБУ не получает необходимых показаний от прибора. Эксплуатировать транспорт, где неисправен датчик контроля не рекомендуется. Как проверить исправность датчиков? Специалисты АвтоПро предлагают такую схему:

Сначала нужно отключить питание автомобиля; Полностью слить охлаждающую жидкость; Отсоединить провода датчика; Открутить крепления и снять модуль; К выводам прибора присоединить омметр; Погрузить датчик в горячую воду; Проверить изменения в показаниях омметра по мере остывания жидкости. Если те неизменны, то датчик неисправен.

После замены датчика на новый, нужно вновь залить охлаждающую жидкость.

Какой датчик выбрать?

При выборе датчиков и запчастей на Форд Транзит нужно пользоваться рекомендациями производителя. На сборочных предприятиях Ford используются оригинальные автозапчасти, что считаются лучшими для данной марки автотранспорта, так как специально для этого были разработаны. Однако приборы выходят из строя и требуют замены. В продаже представлена продукция разных ценовых сегментов, разного уровня качества. Современный рынок предлагает массу вариантов для Ford Transit, из которых каждый покупатель может выбрать приемлемый для себя.

Дорогие и очень качественные. Это продукция компаний Behr/Hella, Wahler, Bosch, Lucas/TRW,VDO, Beru, NGK;

Менее дорогие, но хорошего качества. Это датчики FAE, Meat&Doria, MTE-THOMSON, Advantech, Intermotor, Quick Brake, Transpo;

Недорогие, качество посредственное. Это датчики Meyle, ERA, Hans Pries, AD, SWAG. Nipparts.

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