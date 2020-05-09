Дистанционное обучение психосоматике

Психосоматика представляет собой взаимосвязь психического и физиологического начал. Она помогает понять, каким образом ваше мышление, мировосприятие, настрой и эмоции влияют на здоровье и самочувствие.

Онлайн курсы по психосоматике подходят тем, кто планирует развиваться как психолог или хочет сменить специальность и стать телесным психотерапевтом. Сегодня профессионалы такого формата очень востребованы и имеют достойную оплату труда.

Обучение психосоматике дистанционно актуально как повышение квалификации для тех, у кого уже есть база знаний. Рассматривайте его как возможность саморазвития и расширения кругозора. Оно подойдет и тем, кто просто хочет уметь оказывать помощь и лучше понимать других людей.

Что представляет собой онлайн обучение психосоматике?

Цель онлайн курса – предоставить вам знания в области психосоматики и телесной психотерапии. По завершении обучения вы сможете применять их на деле.

Наставники предоставят информационную базу, расскажут о моделях психосоматических устройств, научат понимать невербальные сигналы тела. После прохождения курса вы сможете выявлять причины психосоматических болей и самостоятельно избавляться от них.

Вы научитесь правильному проведению упражнений, которые помогут управлять вниманием и распознаванием сигналов тела, будете точно знать, когда ваш организм находится в хорошем состоянии, а когда ему нужна поддержка.

Узнаете, как снизить напряжение, появившееся в результате стресса, тревожности и нервозности, какие существуют техники расслабления и быстрой релаксации.

Педагоги научат самоанализу и реконструкции личности, покажут, как осознать человека в соотношении физического и собственного «Я».

Отдельным направлением курса станет дыхательная саморегуляция, а также работа со зрительными образами.

Что дает онлайн обучение психосоматике?

Изучив эту область, вы сможете избавиться от психосоматических болей и недугов, поможете близким наладить свою жизнь, сможете давать профессиональные консультации как профильный специалист. Онлайн курс дает четкое понимание о том, чем занимается телесный психотерапевт, помогает избавиться от заблуждений и предрассудков и предоставляет возможность реализоваться в актуальном направлении. Понимать свой организм и уметь управлять своим здоровьем – бесценный навык, иметь который мечтали бы многие.

Онлайн обучение имеет массу преимуществ в сравнении с привычным посещением классов:

Вам не придется тратить время на поездки до места проведения занятий. Всю необходимую информацию можно получать посредством вебинаров, презентаций и мультимедийного контента. Вы сэкономите время, нервы и энергию.

Занятия в комфортной домашней обстановке располагают к лучшему усвоению новой информации, да и учиться чему-то приятнее за чашкой вкусного чая рядом с любимым питомцем, чем в компании посторонних людей.

Онлайн курс включает в себя массу разноформатного контента, который останется в вашем распоряжении и будет доступен в случае необходимости.

На портале https://www.evolucionika.ru/ вы найдете интересную информацию на тему обучения психосоматике. Вкладывайте в себя, свое здоровье и свои знания. Никогда не бывает поздно для саморазвития и новых навыков!

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