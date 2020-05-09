ЛАЛ-тестирование: особенности и основное оборудование

Для проведения лабораторных исследований необходимо использовать специальное оборудование. Найти приборы для проведения ЛАЛ-тестирования можно на сайте: https://laltest.ru/oborudovanie-dlya-lal-testa.

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Инъекционные препараты требуют особо тщательной проверки для определения в составе патогенных примесей. Раньше для этого использовали кроликов, но сейчас исследователи перешли к более гуманному способу, и для этого применяют ЛАЛ-тесты. Активно такие тесты начали использовать в 1983 году.

Для проведения такого тестирования необходимо использовать специальное оборудование. Компания «ЛАЛ консалтинг» предлагает высококачественные устройства, предназначенные для выполнения данных исследований.

Pyros Kinetix® Flex – это оптический ридер, предназначенный для проведения исследования как турбидиметрическим, так и хромогенным методом. Оборудование представлено в трех разновидностях: на 32, 64 и 94 ячейки. Обработка и анализ полученных данных проводят с использованием специального программного обеспечения.

К основным достоинствам этого оборудования относят:

Широкий диапазон чувствительности. Возможность тестирования двумя методами. Большая эффективность.

Еще одно популярное оборудование для тестирования – термостат твердотельный. Данное устройство предназначено для создания необходимого температурного режима. К основным особенностям изделия относят:

Возможность длительное время поддерживать необходимый температурный режим. Простота и легкость в использовании. Изделие хорошо защищенно от внешних повреждений.

Кроме того, термостат твердотельный оборудован специальным таймером, что значительно лучше, особенно когда не требуются частые смены температурного режима.

На сайте компании можно найти и другое оборудование, предназначенное для проведения ЛАЛ-тестов. Для заказа и дополнительной консультации можно связаться с менеджером по указанному номеру телефона. Все отгрузки проводятся со склада в Москве.

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