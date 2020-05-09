Игры в шарики: особенности и разновидности

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Особенности игры

В перерывах между работой или учебой, многие пытаются найти себе какое-нибудь занятие. Хорошим вариантом будет игра шарики онлайн. Этот именно тот универсальный тип игр, которые подходят для людей разного пола и возраста.

Принцип игры простой – необходимо составить комбинации из 3 и более шариков. Многие поначалу думают, что ничего сложного в этом нет, и вся игра будет пройдена максимально быстро. Однако, на деле это далеко не так, ведь чем выше уровень, тем сложнее.

К самым популярным играм шарики относят:

Три в ряд. Многие сталкивались с этой игрой, ведь она достаточно популярна. Суть игры – собрать комбинацию из 3 и более шариков. На каждом уровне могут быть совершенно разные задания, что добавляет еще большего интереса. Сама игра довольно простая, и отлично подходит для того, чтобы скоротать время. Зума. Популярная классическая казуальная игра, где главным героем выступает лягушка Зума. Суть игры – необходимо сбивать шарики, чтобы они составляли определенные комбинации. Сложность игры заключается в том, что сами шарики постоянно двигаются по определенной линии, которая часто отличается поворотами и сложностями. Увлекательная и интересная игра, где игроку нужно будет проявить внимательность и логическое мышление. Тетрис шарики. Это популярная классическая игра, где вместо блоков выступают шарики. Суть игры – нужно сложить в одну линию шарики одинакового цвета. Логические шарики. Эта игра отлично подойдет для детей, ведь именно она позволяет развивать логическое мышление. Суть игры – выстроить шарики в определенном положении, чтобы они могли создать целые комбинации.

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