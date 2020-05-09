Дачные дома из бруса: особенности натурального материала, его достоинства и недостатки

Строительство домов из натуральных материалов во все времена пользовалось спросом у населения. Именно природные материалы отличаются своей экологичностью и высоким качеством. Как-раз к таким материалам и относят брус. Заказать дачные дома из бруса можно на представленном ресурсе.

Особенности материала

Брус – это природный материал, позволяющий создать уникальный микроклимат в помещении. Благодаря своим характеристикам, часто такой материал используют для возведения дачных домиков и коттеджей. Кроме того, зачастую сооружения из бруса можно найти на разных базах отдыха.

В список достоинств данного материала также входят:

Быстрая установка. Обычно строительство обычного частного дома из бруса на один этаж не занимает больше месяца. Однако, время на строительство больше зависит от площади и этажности здания. Легкая конструкция. Благодаря этому, нагрузка на фундамент будет минимальна, поэтому основа обычно не особо массивная. Хорошая изоляция. Эти характеристики позволяют создать внутри помещения необходимый микроклимат, который будет положительно влиять на здоровье человека.

Однако прочувствовать все достоинства бруса можно только в том случае, если сам материал будет качественным. По этой причине, изделие покупают у проверенных производителей.

Вместе со всеми преимуществами, у такого материала есть и недостатки. К ним относят:

Возникновение грибка и насекомых. Так как брус – это природный материал, то и не удивительно, что его так привлекают различные насекомые. Чтобы предотвратить появление неприятных «соседей», нельзя использовать при строительстве необработанную древесину. Деформация. Во время сушки, внутри дерева происходит напряжение, из-за чего изделие теряет свою форму, поэтому проводят дополнительную обработку. Гниение. Брус во влажной среде быстро начинает гнить и стареть. Для того чтобы такого не возникло, материал дополнительно обрабатывают.

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