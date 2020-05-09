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Бизнес

Авиарейс в Минеральные Воды планируют открыть из Нижнего Новгорода в июне

21 мая 2020 12:58  [542] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

"ИрАэро" планирует с начала июня открыть авиарейс по маршруту Нижний Новгород - Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Стригино" (Нижний Новгород, входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

Авиакомпания планирует два рейса в неделю - по вторникам и субботам. Перелеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100, вместимость которых - 100 пассажиров. Первый рейс запланирован на 2 июня.

Напомним, что с конца марта Россия для борьбы с распространением коронавируса запретила выполнение международных рейсов. Вслед за этим из-за введенных в регионах ограничений обвалился спрос на внутренние полеты, хотя прямого запрета на них нет.

Между тем, сейчас действуют рекомендации Роспотребнадзора для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса.

Речь идет о заполнении салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования: количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест.

Также рекомендуется исключить рассадку пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади.

По информации ряда авиаперевозчиков, такие правила могут привести к удорожанию билетов.

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