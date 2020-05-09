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Общество

Более 250 нижегородских школ и детсадов отремонтируют к новому учебному году

21 мая 2020 13:19  [67] Общество

Более 250 нижегородских школ и детских садов отремонтируют к новому учебному году. Об этом сообщили в департаменте образования Нижнего Новгорода.

В том числе, в 35 образовательных организациях планируется провести частичный ремонт кровли, в пяти будет восстановлено асфальтовое покрытие, в 24 – отремонтирован фасад, цоколь здания и крыльцо, в 55 планируется восстановление и ремонт внутренних инженерных сетей и другие общестроительные работы.

Также в семи образовательных организациях будет капитально отремонтирована кровля, в восьми – помещения, в двух – ограждения.

По данным департамента, в бюджете 2020 года на финансирование ремонтно-строительных работ, противопожарных, санитарно-эпидемиологических и антитеррористических мероприятий предусмотрено 98,9 млн рублей, в том числе на капитальный ремонт – 14,1 млн рублей и 84,8 млн рублей на текущий.

Все школы Нижнего Новгорода должны быть подготовлены к началу нового учебного года и приняты комиссиями до 15 августа.

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