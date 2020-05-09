Подготовка к рождению мальков стерляди началась в Нижегородской области (ВИДЕО)

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Икру осетровых пород инкубировали в новом мальком цехе ООО "Мулинское рыбоводное хозяйство". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Инкубации подверглось более 20 кг икры, что позволит вырастить около 2 млн личинок осетровых пород.
Процесс инкубации происходит следующим образом: берутся особи рыбы от 4 до 6 лет, помещенные в разные бассейны. Осенью проводится УЗИ для определения стадии созревания рыбы. За сутки изымания икры из самочек применяют стимуляторы.
После получения биоматериалов от самки и самца их смешивают и загружают в аппараты Вейса, где спустя 4-5 суток появляются личинки. Личинки питаются живым кормом - дафниями. Спустя 6 месяцев они достигают веса до 10 граммов.
В госохотнадзоре напомнили, что в 2018 году губернатор Нижегородской области инициировал программу "Развитие товарной аквакультуры", в рамках которой из средств областного бюджета предоставляются субсидии рыбохозяйственным предприятиям.
Аппараты Вейса (видео предоставлено "Мулинском рыбоводном хозяйством"):
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