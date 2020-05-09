Последние новости рубрики Бизнес
21 мая 2020 16:27  [81] Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа начал отгрузку нефтепродуктов водным транспортом
21 мая 2020 16:20  [82] Нижегородский бизнес, не попавший в перечень пострадавших от пандемии, тоже получит льготные займы
21 мая 2020 15:33  [391] Бюро приема заказов с использованием "бережливых" технологий открылось в ЦСМ Росстандарта
21 мая 2020 14:04  [109] ПСБ запускает онлайн-сервис для подготовки декларации в ФНС
21 мая 2020 13:52  [378] Подготовка к рождению мальков стерляди началась в Нижегородской области (ВИДЕО)
21 мая 2020 12:58  [683] Авиарейс в Минеральные Воды планируют открыть из Нижнего Новгорода в июне
20 мая 2020 18:27  [257] Замгубернатора Андрей Саносян расскажет онлайн в Instagram, как в мае начнет восстанавливаться экономика
20 мая 2020 16:17  [528] ЗС НО предлагает расширить перечень отраслей экономики, несущих убытки от COVID-19
20 мая 2020 13:52  [236] "Красное Сормово" приступило к строительству краболовов
20 мая 2020 13:27  [159] Опрос банка "Открытие": 74% предпринимателей удовлетворены работой своего банка в кризис
Бизнес

Нижегородский бизнес, не попавший в перечень пострадавших от пандемии, тоже получит льготные займы

21 мая 2020 16:20  [82] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские предприниматели, чей бизнес пока не входит в федеральный перечень пострадавших от пандемии отраслей, также могут получить льготные займы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Для увеличения кредитных ресурсов капитал регионального "Агентства по развитию системы гарантий и Микрокредитной организации Нижегородской области" планируется увеличить почти на 300 млн рублей за счет субсидий из федерального бюджета.

Программа льготного кредитования бизнеса "Антикризис" стартовала в регионе полтора месяца назад. По ней нижегородские предприниматели могут получить в Агентстве займы от 50 тысяч до 5 млн рублей по ставке от 1% годовых с возможностью отсрочки уплаты основного долга до 10 месяцев.

Используя эту программу предприниматели уже привлекли льготные займы на 87,1 млн рублей, и прием заявок продолжается. Предполагается, что в ближайшие дни эта цифра вырастет до 100 млн рублей.

Агентство также выдает льготные займы по ставкам ниже рыночных и по другим программам.

Напомним, 23 апреля 2020 года губернатор Глеб Никитин расширил круг предпринимателей — получателей господдержки из регионального бюджета. В частности, бизнес теперь сможет получить субсидии на выплату зарплат и страховых взносов на 100% сотрудников. Перечень получателей субсидий дополнили социально ориентированными НКО и малыми и средними предприятиями из реестра социальных предпринимателей. Кроме того, финансовую помощь вправе получить индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников: они смогут заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph