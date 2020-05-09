Нижегородский бизнес, не попавший в перечень пострадавших от пандемии, тоже получит льготные займы Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские предприниматели, чей бизнес пока не входит в федеральный перечень пострадавших от пандемии отраслей, также могут получить льготные займы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Для увеличения кредитных ресурсов капитал регионального "Агентства по развитию системы гарантий и Микрокредитной организации Нижегородской области" планируется увеличить почти на 300 млн рублей за счет субсидий из федерального бюджета.

Программа льготного кредитования бизнеса "Антикризис" стартовала в регионе полтора месяца назад. По ней нижегородские предприниматели могут получить в Агентстве займы от 50 тысяч до 5 млн рублей по ставке от 1% годовых с возможностью отсрочки уплаты основного долга до 10 месяцев.

Используя эту программу предприниматели уже привлекли льготные займы на 87,1 млн рублей, и прием заявок продолжается. Предполагается, что в ближайшие дни эта цифра вырастет до 100 млн рублей.

Агентство также выдает льготные займы по ставкам ниже рыночных и по другим программам.

Напомним, 23 апреля 2020 года губернатор Глеб Никитин расширил круг предпринимателей — получателей господдержки из регионального бюджета. В частности, бизнес теперь сможет получить субсидии на выплату зарплат и страховых взносов на 100% сотрудников. Перечень получателей субсидий дополнили социально ориентированными НКО и малыми и средними предприятиями из реестра социальных предпринимателей. Кроме того, финансовую помощь вправе получить индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников: они смогут заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно.