Около 7,3 тысячи учащихся школ Нижнего Новгорода получили продуктовые наборы на май Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Около 7,3 тысячи детей-льготников, которые бесплатно питались в школах Нижнего Новгорода, получили продуктовые наборы на май. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова рассказала, что майские продуктовые наборы отличаются по составу от тех, которые раздавали в апреле. В них вошли крупы в потребительской упаковке, консервы, молоко, сок, шоколад, какао. Наборы расфасованы в два пакета.

"Мы постарались сохранить максимальную ценность продуктов, чтобы обеспечить детей полноценным питанием. Калорийность наборов полностью соответствует суточным нормам потребления детей: это порядка 1600 ккал в день", - уточнила Елена Платонова.

В апреле свои наборы получил 15 821 ребенок, из которых 896 – это дети c ограниченными возможностями здоровья, которые получают питание за счет средств областной субвенции. В связи с тем, что в текущем месяце только 12 рабочих дней, в мае продуктовый набор меньше, чем в апреле. Доставка продуктовых наборов в школы будет проходить до конца этой недели.