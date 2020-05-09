Последние новости рубрики Общество
21 мая 2020 17:39  [1] Около 7,3 тысячи учащихся школ Нижнего Новгорода получили продуктовые наборы на май
21 мая 2020 17:02  [59] Фестиваль Arkhangelsk Blues в первый день собрал 1000 любителей блюза
21 мая 2020 16:49  [219] Нижегородский минздрав открыл горячую телефонную линию по вопросам выплат медработникам
21 мая 2020 15:03  [154] Амбулаторный центр диагностики пациентов с подозрением на COVID–19 открылся в Лыскове
21 мая 2020 14:36  [140] Краснокнижные орхидеи зацвели в Керженском заповеднике
21 мая 2020 14:32  [99] Wink и more.tv представят эксклюзивную премьеру концерта группы "ДДТ" и Юрия Шевчука
21 мая 2020 14:17  [128] Новая форма для заключения договора энергоснабжения запущена на сайте "ТНС энерго НН"
21 мая 2020 13:32  [272] "Ситуация с заболеваемостью COVID-19 начала стабилизироваться", - Давид Мелик-Гусейнов
21 мая 2020 13:19  [147] Более 250 нижегородских школ и детсадов отремонтируют к новому учебному году
21 мая 2020 12:13  [1067] Нижний Новгород продолжает лидировать в регионе по числу заболевших коронавирусом
Общество

Около 7,3 тысячи учащихся школ Нижнего Новгорода получили продуктовые наборы на май

21 мая 2020 17:39  [1] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Около 7,3 тысячи детей-льготников, которые бесплатно питались в школах Нижнего Новгорода, получили продуктовые наборы на май. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова рассказала, что майские продуктовые наборы отличаются по составу от тех, которые раздавали в апреле. В них вошли крупы в потребительской упаковке, консервы, молоко, сок, шоколад, какао. Наборы расфасованы в два пакета.

"Мы постарались сохранить максимальную ценность продуктов, чтобы обеспечить детей полноценным питанием. Калорийность наборов полностью соответствует суточным нормам потребления детей: это порядка 1600 ккал в день", - уточнила Елена Платонова.

В апреле свои наборы получил 15 821 ребенок, из которых 896 – это дети c ограниченными возможностями здоровья, которые получают питание за счет средств областной субвенции. В связи с тем, что в текущем месяце только 12 рабочих дней, в мае продуктовый набор меньше, чем в апреле. Доставка продуктовых наборов в школы будет проходить до конца этой недели.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph