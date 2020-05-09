Последние новости рубрики Общество
22 мая 2020 10:18  [10] Городецкий и Борский районы лидируют по количеству укусов клещей в Нижегородской области
22 мая 2020 10:02  [58] Прокуратура требует лишить водительских прав 49 жителей Городецкого района
22 мая 2020 09:35  [78] Нижегородская администрация объявила аукцион на благоустройство сквера на Звездинке
22 мая 2020 09:14  [106] Почти 170 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус с начала пандемии
21 мая 2020 21:28  [688] Нижний сегодня: главные события дня
21 мая 2020 21:27  [814] Первый нижегородский населенный пункт снят с карантина по коронавирусу
21 мая 2020 18:19  [647] Депутаты думы не исключают дистанционного обучения в нижегородских школах после 1 сентября
21 мая 2020 17:39  [195] Около 7,3 тысячи учащихся школ Нижнего Новгорода получили продуктовые наборы на май
21 мая 2020 17:02  [164] Фестиваль Arkhangelsk Blues в первый день собрал 1000 любителей блюза
21 мая 2020 16:49  [345] Нижегородский минздрав открыл горячую телефонную линию по вопросам выплат медработникам
Общество

Почти 170 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус с начала пандемии

22 мая 2020 09:14  [106] Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

В Нижегородской области, по данным на 22 мая, 169 736 человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования составил 5 299 человек на 100 тысяч населения.

"За последние сутки тестирование прошли 5 970 человек. По данным Роспотребнадзора, регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием составил 149,7 теста на 100 тысяч человек", - сообщил Глеб Никитин.

"В последние несколько дней мы наблюдаем снижение числа заболевших коронавирусом за день: Нижегородская область два дня подряд занимала по этому показателю 5 место, а не 4-е, как раньше. Сейчас очень важно, сохранив высокие объемы тестирования, достичь постоянного уменьшения количества заражений. Вчера мы сняли карантин в одном из населенных пунктов, где он был введен. Надеюсь, что вскоре сможем продолжить снятие ограничений. Во многом это зависит от динамики заболеваемости", - подчеркнул глава региона.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph