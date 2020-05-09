Почти 170 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус с начала пандемии Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

В Нижегородской области, по данным на 22 мая, 169 736 человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования составил 5 299 человек на 100 тысяч населения.

"За последние сутки тестирование прошли 5 970 человек. По данным Роспотребнадзора, регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием составил 149,7 теста на 100 тысяч человек", - сообщил Глеб Никитин.

"В последние несколько дней мы наблюдаем снижение числа заболевших коронавирусом за день: Нижегородская область два дня подряд занимала по этому показателю 5 место, а не 4-е, как раньше. Сейчас очень важно, сохранив высокие объемы тестирования, достичь постоянного уменьшения количества заражений. Вчера мы сняли карантин в одном из населенных пунктов, где он был введен. Надеюсь, что вскоре сможем продолжить снятие ограничений. Во многом это зависит от динамики заболеваемости", - подчеркнул глава региона.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.