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Общество

Городецкий и Борский районы лидируют по количеству укусов клещей в Нижегородской области

22 мая 2020 10:18  [27] Общество

Городецкий и Борский районы лидируют по количеству укусов клещей в Нижегородской области. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что с начала эпидсезона всего исследовано более 2 тысяч клещей.

Районы, где зарегистрированы наибольшие обращения: Борский - 120, Городецкий - 149, Семеновский – 104, Кстовский - 87, а также районы Нижнего Новгорода: Автозаводский - 97, Приокский - 130, Ленинский - 71, Советский - 74, Канавинский - 61.

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано.

Как обезопасить себя от встречи с клещами:

- одевать специальную или приспособленную одежду, плотно прилегающую к телу при посещении лесов и "зеленых" зон.

- не располагаться на отдыхе в затененных местах с высоким травостоем. Нельзя садиться или ложиться на траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх.

- при выборе места стоянки, ночевки на природе нужно выбирать сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы. Перед ночевкой следует тщательно осмотреть одежду, тело и волосы.

- использовать вещества, отпугивающие клещей (репелленты), которые можно приобрести в любой аптеке или супермаркете.

- в случае присасывания клеща, обратитесь за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства или временного пребывания.

Следует как можно быстрее обратиться в медицинскую организацию (с паспортом и полисом ОМС) для удаления клеща и проведения лабораторного исследования клеща с целью решения вопроса о необходимости назначения экстренной профилактики КВЭ и медицинского наблюдения.

В период пандемии коронавируса клещи доставляются в лабораторию только поликлиниками, в которые обращаются пострадавшие.

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