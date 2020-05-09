Выбираем манометр для измерения давления воды в системе отопления

Есть несколько причин для того, чтобы измерять давление в системе отопления. В первую очередь, это касается воздуха, который находится внутри труб. Особенно это характерно для труб из металла, так как это влияет очень сильно на срок их службы. Во-вторых, чем выше поднимается давление, тем сильнее кипит вода. Именно поэтому точка кипения воды в отоплении может превышать отметки в 100 градусов. Для того, чтобы следить за давлением в системе отопления, созданы манометры.

Назначение манометра

Следить за показателями манометра очень важно, так как он может сигнализировать о неполадках. Если давление в приборе падает, то все оборудование просто перестанет работать. В случае, когда давление выше нормы – может разорваться какая-то из точек системы. Приборы используются не только в системах отоплениях, но и в любых местах, где просто нужно следить за показателями давления.

Выглядит устройство достаточно просто: соединительная трубка, круглый корпус и циферблат. Внутри корпуса есть пружина и мембрана. Если на них воздействует давление, то происходит деформация и стрелка отклоняется до нужной точки. Реже применяют электронные устройства.

Критерии выбора манометра

Манометры выбирают исходя из конкретного случая и места использования. Именно поэтому используют следующие параметры для определения оптимальной модели:

Для бытовых нужд вполне подойдет МП3-УФ. Он простой и его диапазон измерений не превышает 4-х бар. Высокие показатели редко где используют. Даже в промышленных масштабах давление редко, когда превышает показания в 10 бар.

Размер иногда имеет значение. Бывают случаи, когда в том месте, где планируется установка манометра тесно. Большой ассортимент на сайте https://www.manomarket.ru/ поможет выбрать подходящий размер.

На сегодняшний день производители выпускают разные диаметры штуцера, поэтому проблем с установкой не возникнет. Это раньше был только один стандарт и приходилось дополнительно подключать переходники.

Учитывать стоит и рабочую температуру, так как не всегда условия эксплуатации комфортные. В некоторых случаях нужно использовать приборы, которые выдерживают очень высокие или низкие температуры.

Манометр – очень простой прибор в использовании и установке, но позволяет решить много проблем. Воспользовавшись этими простыми советами можно запросто выбрать устройство.

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