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Услуги частного seo-оптимизатора

22 мая 2020 13:14  [15]

На сайте Mr. Seo https://mrseomen.ru свои услуги предлагает частный seo специалист. Ресурс принадлежит фрилансеру, который занимается оптимизацией и продвижением сайтов в Интернете. Его помощь может позволить увеличить трафик и приобрести новых клиентов. Оптимизатор обладает высокой репутацией и успешно выполнил большое количество проектов.

В частности, он предлагает услуги настройки контекстной рекламы https://mrseomen.ru/seo/kontekstnaya-reklama. Оптимизация такой рекламы значительно повышает трафик сайта, позволяет увеличить целевую аудиторию. Она также устраняет необходимость в постоянном сопровождении контекстной рекламы.

Основные предложения

  • Аудит сайта.
  • Оптимизация сайта.
  • Комплексное продвижение.
  • Создание сайтов.
  • Контекстная реклама.

Это основные виды услуг. Частное продвижение сайтов выгоднее. Зачастую оно также более эффективное. Ведь один человек иногда выполняет узконаправленные работы быстрее и качественнее, чем команда веб-студии.

Преимущества

  • Выгодные расценки (стоимость услуг продвижения сайта в разы ниже, чем у агентств и веб-студий).
  • Профессиональный подход к реализации проектов.
  • Сертифицированный специалист в сфере оптимизации и продвижения сайтов.
  • Восемь лет успешной работы на рынке.
  • Ограниченное ведение проектов одновременно (до 6 проектов).
  • Привлечение сторонних специалистов для работ над сайтом (программирование, копирайтинг и пр.)
  • Гарантия отсутствия фильтров и банов при продвижении сайта.
  • Гарантии на работы и их результат.
  • Ежемесячные отчеты о продвижении по разным параметрам.
  • Доступ клиента в сервис мониторинга позиций SEOBrain.
  • Создание сбалансированного списка ключевых фраз для роста заявок с сайта и продаж.
  • Предоставление декомпозиции рентабельности продвижения.
  • Теоретический расчет посещаемости проекта, стоимости посетителя и заявки, ROI.

Специалист по контекстной рекламе и seo продвижению сайтов работает по эффективной схеме. Она включает аудит и аналитику, составление технического задания, оптимизацию сайта, изучение поведенческих факторов, оптимизацию конверсий.

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