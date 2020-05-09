Услуги частного seo-оптимизатора

На сайте Mr. Seo https://mrseomen.ru свои услуги предлагает частный seo специалист. Ресурс принадлежит фрилансеру, который занимается оптимизацией и продвижением сайтов в Интернете. Его помощь может позволить увеличить трафик и приобрести новых клиентов. Оптимизатор обладает высокой репутацией и успешно выполнил большое количество проектов.

В частности, он предлагает услуги настройки контекстной рекламы https://mrseomen.ru/seo/kontekstnaya-reklama. Оптимизация такой рекламы значительно повышает трафик сайта, позволяет увеличить целевую аудиторию. Она также устраняет необходимость в постоянном сопровождении контекстной рекламы.

Основные предложения

Аудит сайта.

Оптимизация сайта.

Комплексное продвижение.

Создание сайтов.

Контекстная реклама.

Это основные виды услуг. Частное продвижение сайтов выгоднее. Зачастую оно также более эффективное. Ведь один человек иногда выполняет узконаправленные работы быстрее и качественнее, чем команда веб-студии.

Преимущества

Выгодные расценки (стоимость услуг продвижения сайта в разы ниже, чем у агентств и веб-студий).

Профессиональный подход к реализации проектов.

Сертифицированный специалист в сфере оптимизации и продвижения сайтов.

Восемь лет успешной работы на рынке.

Ограниченное ведение проектов одновременно (до 6 проектов).

Привлечение сторонних специалистов для работ над сайтом (программирование, копирайтинг и пр.)

Гарантия отсутствия фильтров и банов при продвижении сайта.

Гарантии на работы и их результат.

Ежемесячные отчеты о продвижении по разным параметрам.

Доступ клиента в сервис мониторинга позиций SEOBrain.

Создание сбалансированного списка ключевых фраз для роста заявок с сайта и продаж.

Предоставление декомпозиции рентабельности продвижения.

Теоретический расчет посещаемости проекта, стоимости посетителя и заявки, ROI.

Специалист по контекстной рекламе и seo продвижению сайтов работает по эффективной схеме. Она включает аудит и аналитику, составление технического задания, оптимизацию сайта, изучение поведенческих факторов, оптимизацию конверсий.

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