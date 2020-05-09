Каркасные дома: особенности и преимущества

Для строительства частных домов используют различные современные технологии. За последнее время особой популярностью стали пользоваться каркасные дома. Рассмотрим все особенности их и недостатки.
Особенности строительства
Основа каркасного дома – это деревянный каркас из сухого дерева. Так как такой материал восприимчив к различным погодным воздействиям, то для улучшения его качеств изделие дополнительно обрабатывают специальными средствами для огне- и биозащиты.
Готовый деревянный каркас представляет собой очень жесткое и прочное сооружение. Внешняя его часть обшивается негорючей плитой, а внутренняя часть заполняется специальным утеплителем. Чтобы внутрь каркаса не попадала влага, его закрывают специальными пароизоляционными пленками.
Каркасное строительство позволяет установить все коммуникации внутри стен. Также в таком строительстве используется специальная воздушно-отопительная система, благодаря чему создается комфортный микроклимат в помещении.
Также отдельно стоит отметить и фундамент. Так как каркасные дома небольшого веса, то и в качестве фундамента выступает облегченный вариант.
Кроме того, каркасная конструкция отличается следующими преимуществами:
Каркасные дома – это современный метод строительства, позволяющий в короткие сроки, возвести надежное и прочное сооружение, которое прослужит достаточно долго.
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