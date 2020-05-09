Оптимизация сайта: основные этапы раскрутки и особенности

Для того чтобы привлечь больше посетителей к своему ресурсу, необходимо особое внимание уделить его оптимизации. https://statura.ru - агентство интернет-маркетинга предлагает комплексный маркетинг для качественного продвижения.

Основные этапы продвижения

Для увеличения клиентской базы, а также привлечения на сайт новых пользователей, владелец ресурса должен особое внимание уделить его раскрутке. Безусловно, все этапы можно провести самостоятельно, однако без должного опыта это будет сложно и не всегда эффективно. Поэтому, чтобы все работы были выполнены качественно и принесли хороший результат, все процессы лучше доверить опытному специалисту, который есть например в компании Statura.

К основным этапам СЕО-продвижения относят:

Анализ конкурентов. На этом этапе специалист проводит анализ конкурентных сайтов, чтобы определить лучшие их стороны и использовать в своей стратегии. Технический аудит сайта. Вместе с анализом конкурентов, на первом этапе также изучают сам сайт. Оценка по всем характеристикам позволяет узнать на что сначала стоит обратить основное внимание, и какие недостатки сразу же требуют исправления. Составление семантического ядра. После того как был проведен анализ сайта и конкурентов, а также составлен план, можно переходить к составлению ключевых слов. На этом этапе, с помощью специальных инструментов, специалист собирает ключевые слова и распределяет их по группам. В дальнейшем полученные слова используют для составления мета-тегов, внешней оптимизации сайта, создания ссылок и написания текстов. Семантическое ядро включает в себя от сотни до тысячи различных ключевых запросов. Техническая часть. На этом этапе специалист поверяет внутреннюю часть сайта, а именно его структуру. Составление ТЗ. После того как с ключевыми словами определились, можно переходить к составлению технического задания для исполнителей. Оптимизация контента. Это завершающий этап оптимизации ресурса. Специалист должен внимательно изучить весь контент на сайте, оптимизировать его по ключевым словам, добавить мета-теги и убрать повторяющиеся страницы. Кроме того, специалист детально изучает все тексты, и проверяет их на соответствие всем алгоритмам поисковых систем.

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