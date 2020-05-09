Кредитные карты с льготным периодом против потребительских кредитов

Высокая популярность потребительских кредитов для населения и кредитных карт в частности объясняется повышенным спросом на краткосрочные займы с низкими процентными ставками. Покупать в рассрочку удобнее и практичнее, поскольку человек практически сразу получает желаемый товар/услугу, а деньги возвращает позже, равными долями на протяжении определенного периода времени.
Однако сравнивать потребительские кредиты, выдающиеся преимущественно наличными, с кредитными картами не совсем корректно. В первом случае, денежные средства выдаются заемщику для покупки различных товаров, одежды, мебели, еды и прочих нужд. А баланс кредитки может использоваться владельцем «пластика» по личному усмотрению.
Это не единственное отличие между кредитными картами и потребительскими кредитами. Детальное описание представлено ниже. Но, прежде чем перейти к описанию, кратко рассмотрим особый вид потребительского кредитования, появившийся благодаря активному развитию электронных платежных систем.
Вебмани кредит, по незнанию, можно отнести к категории потребительских займов. Те же цели предоставления услуги, используются похожие финансовые инструменты и схемы взаимодействия между кредитодателем и заемщиком. Но если детальней изучить этот вопрос, отличия станут явными и очевидными.
Одно из самых главных отличий – электронная платежная система WebMoney не выдает займы, она выступает в роли контролирующего органа, ответственного за соблюдение условий кредитного контракта между участниками сделки. Кредиты выдают непосредственно участники платежной системы, и в качестве заемщиков выступают тоже клиенты WebMoney. Это если вкратце.
Поэтому сравнивать кредитные предложения от Вебмани с другими кредитными организациями нельзя, даже если на первый взгляд они похожи.
Потребительские кредиты выдаются для определенных нужд, исходя из представленной клиентом информации. К тому же, если займ был выдан наличкой, заемщику придется отчитаться перед банком о покупке, представив доказательства того, что полученные средства были потрачены по назначению.
Кратко о преимуществах:
Недостатки:
Главное отличие кредитной карты от потребительского займа – свобода распоряжаться кредитными средствами по своему усмотрению без необходимости отчитываться о потраченных средствах перед банком.
Преимущества кредитных карт:
Недостатки:
Займы, предоставляемые банками и кредитными организациями для потребительских нужд, имеют свои преимущества и недостатки, как и кредитные карты. Выбор кредитной программы должен делаться с учетом ваших целей и нужд.
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