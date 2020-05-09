Кредитные карты с льготным периодом против потребительских кредитов

Высокая популярность потребительских кредитов для населения и кредитных карт в частности объясняется повышенным спросом на краткосрочные займы с низкими процентными ставками. Покупать в рассрочку удобнее и практичнее, поскольку человек практически сразу получает желаемый товар/услугу, а деньги возвращает позже, равными долями на протяжении определенного периода времени.

Однако сравнивать потребительские кредиты, выдающиеся преимущественно наличными, с кредитными картами не совсем корректно. В первом случае, денежные средства выдаются заемщику для покупки различных товаров, одежды, мебели, еды и прочих нужд. А баланс кредитки может использоваться владельцем «пластика» по личному усмотрению.

Это не единственное отличие между кредитными картами и потребительскими кредитами. Детальное описание представлено ниже. Но, прежде чем перейти к описанию, кратко рассмотрим особый вид потребительского кредитования, появившийся благодаря активному развитию электронных платежных систем.

Вебмани кредит – особый вид потребительского займа

Вебмани кредит, по незнанию, можно отнести к категории потребительских займов. Те же цели предоставления услуги, используются похожие финансовые инструменты и схемы взаимодействия между кредитодателем и заемщиком. Но если детальней изучить этот вопрос, отличия станут явными и очевидными.

Одно из самых главных отличий – электронная платежная система WebMoney не выдает займы, она выступает в роли контролирующего органа, ответственного за соблюдение условий кредитного контракта между участниками сделки. Кредиты выдают непосредственно участники платежной системы, и в качестве заемщиков выступают тоже клиенты WebMoney. Это если вкратце.

Поэтому сравнивать кредитные предложения от Вебмани с другими кредитными организациями нельзя, даже если на первый взгляд они похожи.

Преимущества и недостатки потребительского займа

Потребительские кредиты выдаются для определенных нужд, исходя из представленной клиентом информации. К тому же, если займ был выдан наличкой, заемщику придется отчитаться перед банком о покупке, представив доказательства того, что полученные средства были потрачены по назначению.

Кратко о преимуществах:

покупка товара в рассрочку убережет от возможного увеличения цены в будущем;

это же касается страхов, касающихся инфляции национальной валюты;

покупатель получает возможность забрать домой выбранный товар сразу после оформления кредитного договора в отделении банка, которые имеются практически во всех супермаркетах;

приобретение товаров в кредит дает возможность оплачивать товар незначительными сумами на протяжении нескольких месяцев или лет.

Недостатки:

заемщик переплачивает за купленный товар, поскольку проценты в сфере потребительского кредитования высокие;

в случае отказа выполнять взятые на себя кредитные обязательства, на заемщика могут подать в суд со всеми вытекающими.

Чем кредитная карта отличается от потребительского займа

Главное отличие кредитной карты от потребительского займа – свобода распоряжаться кредитными средствами по своему усмотрению без необходимости отчитываться о потраченных средствах перед банком.

Преимущества кредитных карт:

Льготный период (грейс-период) подразумевает возможность возврата кредитных средств без процентов. Льготный период, в зависимости от банка эмитента, может быть длиною в месяц или больше. Говоря проще, если владелец кредитной карты не нарушает правила, прописанные в договоре с банком, он может использовать кредитные средства без процентных начислений. Пользоваться пластиковой картой банально удобней, чем бумажными деньгами. Это безопасно. Деньги можно потерять, как и карточку. Но пластик можно оперативно заблокировать, переведя средства на другой счет. Удаленность и универсальность. Картой можно платить в интернет-магазинах по всему миру.

Недостатки:

Высокие проценты, если нарушать правила работы с платежными инструментами, установленные банком. Присутствует плата за обслуживание кредитного счета. Достаточно высокие проценты при снятии наличных. Ограничения на размер суммы. Баланс кредитной карты ограничен ранее установленными лимитами. Сумма потребительского займа обычно намного больше.

Займы, предоставляемые банками и кредитными организациями для потребительских нужд, имеют свои преимущества и недостатки, как и кредитные карты. Выбор кредитной программы должен делаться с учетом ваших целей и нужд.

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