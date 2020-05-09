Лазерная эпиляция для мужчин: один из самых эффективных способов удаления волос

Удаление волос на теле и лице уже перестало быть только женским занятием. Многие мужчины делают эпиляцию по разным причинам – у кого-то это может быть обусловлено профессией (повара, официанты и другие работники сферы обслуживания), кто-то исходит из эстетических и гигиенических соображений (например, пловцы или бодибилдеры), а кто-то просто хочет облегчить ежедневный уход за собой. Из-за некоторых особенностей волос на мужском теле для их удаления лучше всего подходит лазерная эпиляция.

Чем мужские волосы отличаются от женских?

Из-за количества тестостерона, которого в мужском организме больше, чем в женском, волосы у мужчин имеют некоторые отличия.

Во-первых, они, как правило, растут достаточно быстро. Довольно часто встречаются случаи, когда мужчина, побрившись с утра, во второй половине дня уже замечает вылезшую щетину. Ежедневное бритье – это очень утомительно и затратно, учитывая, что во избежание порезов нужно постоянно следить за состоянием станка и регулярно покупать дорогостоящие качественные лезвия.

Во-вторых, сам по себе мужской волос гораздо более толстый и жесткий. Из-за этого такие способы удаления нежелательной растительности, как, например, шугаринг или ваксинг, ощущаются гораздо более болезненно, чем для женщин. А учитывая, что делать это придется регулярно, это не придает достоинств этим методам.

Поэтому для долгосрочного и практически безболезненного удаления волос мужчинам рекомендуется выбирать лазерную эпиляцию.Особенно актуально это может быть, например, для моделей или бодибилдеров, для которых важна фотогеничность и эстетичный вид на сцене. Однако и для личных целей лазер – отличный выход.

Где можно удалять волосы лазером мужчинам?

Удалить волосы лазером можно на любой части тела – везде это будет одинаково эффективно и безопасно. Самыми популярными зонами для лазерной эпиляции у мужчин являются лицо, шея, спина, подмышки и паховая область. Однако некоторые решаются на тотальную эпиляцию и удаляют все, кроме волос на голове.

Пройдя всего несколько сеансов, можно надолго избавиться от необходимости бриться по утрам или переживаний на пляже из-за не слишком эстетичного вида заросшей спины.

Сколько сеансов лазерной эпиляции нужно мужчине?

Из-за того, что у мужчин волосы у мужчин гуще и толще, чем у женщин, косметологу может потребоваться больше сеансов, чтобы удалить их все. В среднем за сеанс удаляется 15-20% волос на выбранном участке тела, поэтому нужно минимум 5-6 процедур периодичностью раз в 3-5 недель. Для закрепления результата, а также в особо сложных случаях понадобится больше посещений, однако результат все равно рано или поздно будет.

Очень важно соблюдать график процедур, установленный косметологом, поскольку каждый волосок имеет свой цикл роста, и важно поймать правильное время, чтобы действие лазера было эффективным. Если пропустить 1-2 посещения, скорее всего, придется начинать все заново.

Пройдя все положенные процедуры, можно забыть о волосах на ближайшие несколько лет и наведываться на прием к косметологу раз в полгода для поддержания результата.

В целом лазерная эпиляция – это выбор современных мужчин, которые заботятся об эстетике и гигиене и хотят значительно упростить себе уходовую рутину.

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