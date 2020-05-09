Мотопомпы и комплекты для посадки и сбора картофеля – инвентарь, необходимый в хозяйстве

Полив грядок требует постоянного наличия чистой воды, однако централизованное водоснабжение есть далеко не на каждой даче. Решить проблему в таких случаях поможет оборудование для перекачивания воды из близлежащих водоемов, колодцев или скважин. Цена мотопомп невысока, а справиться с их эксплуатацией и обслуживанием сможет даже новичок. Это позволяет купить их практически каждому желающему.

Устройство мотопомпы

Оборудование для перекачивания воды привлекает внимание садоводов и огородников сравнительно небольшими размерами. В отличие от глубинных насосов, такой агрегат располагается на поверхности. Это достаточно удобно, особенно, если колодцем пользуются сразу несколько хозяйств. В таком случае владельцу оборудования не придется каждый день опускать мотопомпу и вытаскивать ее ближе к вечеру.

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Конструктивно мотопомпа состоит из:

стальной или алюминиевой рамы – основания для фиксации насосного механизма. Наличие рамы заметно упрощает перевозку и использование агрегата;

двигателя – бензинового или дизельного мотора, необходимого для привода насоса в действие;

системы охлаждения, предназначенной для регулировки температуры работающего двигателя;

всасывающего и напорного рукава, по которым циркулирует вода;

насосного механизма, отвечающего непосредственно за перекачивание воды.

В комплектацию крупногабаритных мотопомп входят транспортировочные колеса, упрощающие транспортировку оборудования по участку.

Из чего состоит набор для посадки и сбора картофеля?

Заказать комплект для посадки и уборки картошки стоит каждому, кто выращивает эту популярную сельхозкультуру. Такой набор позволит сэкономить массу времени и сил своего владельца.

В комплектацию стандартного набора входит заводская поперечная сцепка. В каждом ее конце крепится по одному опорному колесу. Для их фиксации и свободного вращения в устройстве предусмотрены подшипники. Центральная часть поперечной сцепки оборудована кронштейнами, необходимыми для быстрого монтажа и снятия одного из рабочих органов:

стреловидного окучника;

набора плоских загортачей;

рыхлительной картофелекопалки.

Передняя часть сцепки оборудована тягой, необходимая для привода агрегата. К ней крепятся прорезиненные рукоятки, упрощающие эксплуатацию оборудования на участке.

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