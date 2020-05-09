Материалы для изготовления мобильных чехлов

Для защиты телефонов производители аксессуаров предлагают большой выбор функциональных и эргономичных чехлов. Они могут быть изготовлены из разных материалов, которые отличаются ценой, качественными характеристиками, степенью защиты и др. Выбирая чехлы на samsung a50, необходимо детальнее ознакомиться с типами используемых материалов.

Материалы для производства чехлов для смартфонов

Для изготовления защитных чехлов для мобильных телефонов производители используют разные по характеристикам и составу материалы. Это может быть натуральная и искусственная кожа, силикон и резина, пластик и полиуретан, дерево и металл, текстиль и т.д.

Натуральная кожа смотрится престижно и отличается практичностью, надежностью и продолжительным сроком службы. Кожаный чехол – это выбор успешных людей, которые предпочитают дорогие и изысканные мобильные аксессуары.

Бюджетный вариант – это чехол из кожзаменителя, он практически не уступает натуральной коже по характеристикам, но стоит дешевле. Из силикона и пластика изготавливаются, как правило, накладки.

Силикон бывает прозрачным и цветным, первый не скрывает дизайн смартфона, а второй характеризуется повышенной прочностью, плотностью и эффективной защитой. Отличительными особенностями полиуретановых чехлов является устойчивость к перепадам температур, износостойкость и удобное применение.

Эксклюзивно смотрятся деревянные накладки со стильной гравировкой, это экологически безопасный и практичный материал. Из металла изготавливают разные типы чехлов, это прочный, долговечный и сверхтвердый материал со стильным металлическим блеском.

Из текстиля (денима, бархата, велюра и пр.) изготавливают декоративные чехлы, которые используются больше для украшения, чем для защиты смартфона. Они могут быть украшены стразами, вышивкой и другими интересными элементами декора. От типа и качества используемых материалов для чехлов напрямую зависит степень защиты и срок его эксплуатации.

Какой выбрать защитный чехол?

Большой выбор защитных чехлов представлен по ссылке https://ecase.com.ua/category/chekhly-samsung-a305f-galaxy-a30/, где можно подобрать аксессуар для любой модели смартфона. В зависимости от личных предпочтений владельца гаджета можно приобрести такие виды чехлов:

бампер;

накладка;

флип-кейс;

книжка;

противоударный;

спортивный;

водонепроницаемый;

со встроенной аккумуляторной батареей и др.

Например, противоударные чехлы обеспечивают максимум защиту от сильных ударов при падении, изготавливаются из карбона и металла. Водонепроницаемые аквабоксы защищают телефон от воды и песка, изготовлены из прозрачного и качественного полиэтилена.

Для активных людей созданы специальные спортивные чехлы с креплением на бицепс. Они производятся из гипоаллергенных текстильных материалов, поэтому приятны на ощупь и не вызывают раздражений кожи.

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