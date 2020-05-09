Экструдеры для переработки пластика: виды, характеристики, рекомендации по приобретению линий в РФ

Экструзия - метод переработки полуфабрикатов из пластика, полимеров и пластификаторов, используемый для изготовления труб, профилей, листов и других изделий неограниченной длины. Рабочим органом процесса является экструдер. В комплексе со вспомогательным оборудованием он образует экструзионную линию.

Цикличный процесс работы машины выглядит следующим образом. Базовое сырье в виде гранулята, лома или порошка с красителями и пластификаторами поступает в загрузочный барабан. С помощью рабочего шнека масса перемешивается, дробится и перенаправляется в зону нагрева и плавки. Здесь сырье доводится до заданной консистенции, температуры и однородной структуры. После этого под действием высокой температуры и давления расплав перемещается на формующую головку. Проходя сквозь фильеру, масса под давлением принимает определенную форму - трубы, профиля, листа и т. д.

Экструзия является одним из востребованных методов в сфере литья пластика. И этому есть ряд объяснений:

Универсальность. Машины способны перерабатывать разные типы полимеров, включая термопласты, эластомеры и реактопласты. Производительность. Аппараты нового поколения могут работать без простоев.

Точность. Погрешность в параметрах готовой продукции исчисляется в сотых миллиметрах.

Качество. Изделия, производимые по технологии непрерывного литья, отличаются прочностью, износоустойчивостью, внушительным сроком эксплуатации. После отливки продукцию не нужно шлифовать и обрабатывать сложными затратными способами. Максимум выявляются и убираются заусенцы или наплывы.

Рентабельность. Экструдеры в серийном, крупнотиражном производстве быстро окупаются за счёт высокой производительности, дешевизны базового сырья и покупательского спроса.

Современные экструдеры от ведущих производителей мира

Лидерами в производстве высокотехнологичных экструзионных машин и линий являются заводы Китая, Германии, Великобритании. Ведущие позиции по продажам аппаратов для переработки пластика последние несколько лет из тройки лидеров занимают концерны из Поднебесной. Именно здесь можно приобрести станки европейского уровня по ценам ниже, чем у конкурентов.

Официальным представителем китайских производителей в РФ является компания "ИС-МАК". Фирма поставляет оборудование в разные уголки России напрямую из Поднебесной, занимается их установкой гарантийным и постгарантийным обслуживанием. На сайте ООО "ИС-МАК" представлены автоматические, полуавтоматические экструзионные линии разного назначения, производительности, мощности.

Виды экструдеров и их характеристики

В сфере переработки и литья пластмасс в основном используются шнековые экструдеры. Рабочим инструментом таких машин является шнек. Это винтообразный червяк, при вращении которого осуществляется перемещение сырья. Частота, высота лопастей у шнеков может быть как одинаковой, так и разной. Большей производительностью обладают винты с разной высотой и частотностью лопастей, разделенные на три зоны - загрузки, плавки и подачи на фильеру. В первой секции сырье тщательно перемешивается, во второй - плавится и доводится до однородности, а в третьей за счет увеличенной высоты лопастей масса уплотняется до максимума.

Шнековые экструдеры в свою очередь разделяются на одношнековые, двухшнековые, поршневые, параллельные, дисковые и другие. Рассмотрим наиболее востребованные варианты, используемые в производствах по переработке пластика:

Одношнековые экструдеры предназначены для изготовления листов, труб, пленок и профилей из дробленых полимеров и гранул. Они применяются в мелкосерийном, серийном производстве. Однако одношнековые экструдеры подходят для всех производств.

Двухшнековые экструдеры используются для выпуска профильных изделий из гранул, порошкового пластика, пасты, мелковолокнистого сырья. Они по своей производительности превосходят одношнековые аналоги, более тщательно и быстрее перемешивают сырье. Поэтому двухшнековые аппараты чаще приобретаются для крупносерийного выпуска продукции.

Экструдеры, представленные на сайте ООО "ИС-МАК", способы работать в разных режимах, реализовывать технологии горячей, сухой и теплой экструзии. Подобрать нужный вариант аппарата или целой линии всегда помогут опытные специалисты компании.

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