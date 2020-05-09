Промышленные вихревые воздуходувки

Подбором и реализацией современных воздуходувок занимается специализированная компания «Воздуходувки.про», которой удалось наладить прямые поставки систем от производителей из Швеции, Китая, Германии и Италии. В перечень доступных систем входят разные типы нагнетательных агрегатов. Они выполняют ряд функций - от создания сильного потока до очистки территории от стружки и иного строительного мусора. Внимания потребителей также заслуживают вихревые установки. С их помощью возможно перемещать воздушные среды без использования большого обьема пространства для установки системы.

Особенности промышленных вихревых воздуходувок

Оригинальные вихревые воздуходувки используются для пересечения газа и воздуха в режиме вентилятора или компрессора. Данное оборудование также именуют компрессором низкого давления. Подобная особенность достигается за счёт технических показателей оборудования. При выполнении сравнения с компрессором идентичной мощности выходит, что производительность воздуходувки ниже, чем у представленного вентилятора, а вот показатели давления заметно увеличены. Готовых исполнений подобных систем несколько, поэтому потребитель может отобрать для себя горизонтальный или вертикальный вариант. Привод на электродвигателе может функционировать напрямую или посредством муфты. Эти параметры зависят от задаваемых условий работы.

Магазин рад предложить модели с прямым приводом, которые способствуют компактному размещению оборудования. При таком раскладе можно установить воздуходувку в качестве моноблочной системы. Соединение через муфту требует отдельного расположения компрессора и двигателя. Такая модель имеет больше достоинств при осуществлении ремонтных операций. Высокие показатели производительности помогают выполнять задачи владельца очень эффективным образом.

Достоинства сотрудничества с нами

Компания имеет внушительный опыт на рынке, который позволил ей в полной мере удовлетворять потребности разных категорий клиентов. Важно правильно определиться с мощностью и вариантом установки для того, чтобы выполнить дальнейшей монтаж агрегата в соответствии с определёнными нормами и стандартами безопасности.

Преимущества покупки агрегатов посредством каталога «Воздуходувки.про»:

компактные размеры представленных воздуходувок;

предоставление делительных гарантий на всю доступную продукцию;

оптимальная ценовая политика без посторонних наценок;

удобный интерфейс каталога позволит с легкостью подобрать необходимые системы обдува;

ускоренный процесс доставки за счёт прямых поставок со складов в Москве и Санкт-Петербурге.

Заказчику потребуется изначально определиться с назначением и типом оборудования, а затем приступить к процедуре формирования заказа. Грамотный специалист позволит подобрать воздуходувки в рамках определённых характеристик. Так, потребителю доступны агрегаты повышенной производительности с определёнными показателями сжатия сред. Все дополнительные консультации предоставляются бесплатно.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.