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Бизнес

Меры поддержки бизнеса в ситуации пандемии станут темой "Бизнес News. Время зарабатывать" на ТК "Волга"

22 мая 2020 16:25  [2] Бизнес

В сегодняшней ситуации банки не только участвуют в госпрограммах поддержки пострадавшего в условиях пандемии бизнеса, но и запускают собственные меры, призванные помочь предпринимателям пройти непростое время. Эта тема станет главной в очередном выпуске ТВ-программы "Бизнес News. Время зарабатывать" в эфире ТК "Волга", сообщают авторы – журналисты делового портала "Бизнес News. Время зарабатывать".

Программа выйдет в эфире ТК "Волга" сегодня, 22 мая, в 20:10. Повтор смотрите в воскресенье 24 мая в 12:10.

Также в числе тем выпуска – особенности льготной ипотеки по новой госпрограмме и 28-летие одного из старейших региональных банков страны. Кроме того, традиционно в программе будут представлен обзор лучших книг для бизнеса.

СПРАВКА:

"Бизнес News. Время зарабатывать" - новости экономики и бизнеса Нижегородской области, аналитика, обзоры разных сегментов рынка, лучшие книги для бизнеса и многое другое. Интернет-версия – деловой портал "Бизнес News. Время зарабатывать" (www.vz-nn.ru).

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