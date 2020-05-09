Меры поддержки бизнеса в ситуации пандемии станут темой "Бизнес News. Время зарабатывать" на ТК "Волга" Бизнес

В сегодняшней ситуации банки не только участвуют в госпрограммах поддержки пострадавшего в условиях пандемии бизнеса, но и запускают собственные меры, призванные помочь предпринимателям пройти непростое время. Эта тема станет главной в очередном выпуске ТВ-программы "Бизнес News. Время зарабатывать" в эфире ТК "Волга", сообщают авторы – журналисты делового портала "Бизнес News. Время зарабатывать".

Программа выйдет в эфире ТК "Волга" сегодня, 22 мая, в 20:10. Повтор смотрите в воскресенье 24 мая в 12:10.

Также в числе тем выпуска – особенности льготной ипотеки по новой госпрограмме и 28-летие одного из старейших региональных банков страны. Кроме того, традиционно в программе будут представлен обзор лучших книг для бизнеса.

СПРАВКА:

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