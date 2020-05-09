Телекомпания "Волга" запустила свое мобильное приложение Бизнес

Телекомпания "Волга" запустила собственное мобильное приложение, где можно круглосуточно смотреть прямой эфир телеканала, получать актуальную программу и узнавать новости региона.

В сообщении телекомпании говорится, что зрители могут теперь и сами делиться информацией и отправлять видео в разделе "Мобильный репортер". Для этого пользователю предоставляется удобный для него вариант передачи сообщения, включая видеоформат, - e-mail или WhatsApp.

Приложение уже доступно для скачивания в App Store и в Google Play.

"Для нас особенно важно, чтобы любой нижегородец и жители других регионов могли получить доступ к нашему контенту в любое время и в любом месте. Запуск мобильного приложения — важнейший шаг в этом направлении", - сказал генеральный директор телекомпании "Волга" Руслан Станчев.

Разработка мобильного приложения стала возможна, в том числе, благодаря сотрудничеству телекомпании "Волга" в статусе обязательного общедоступного телеканала Нижегородской области с Национальной ассоциацией телерадиовещателей России.

"В плотном контакте с разработчиками мы планируем активно развивать и модернизировать наше мобильное приложение — в первую очередь учитывая пожелания наших зрителей и пользователей. Поэтому особенно на этапе запуска очень надеемся на конструктивную обратную связь", - высказал пожелание технический директор телекомпании "Волга" Андрей Шебаршин.

В свое время "Волга" была первой в стране региональной телекомпанией, которая освоила интерактивные технологии.

"Запуская собственное мобильное приложение, телеканал подчеркивает стремление быть современным и соответствовать духу нового времени", - говорится в сообщении.

"Наличие прямой и обратной связи телеканала со зрителями всегда были выгодным отличием "Волги". Теперь интерактивность - еще в вашем смартфоне, по сути — в любой точке планеты, где есть интернет, независимо - дома вы или на улице, работаете или отдыхаете. Будем стараться быть интересными и полезными зрителям - теперь еще и в мобильном приложении", - рассказал академик Российского телевидения, бессменный руководитель информационного вещания "Волги", автор и ведущий программы "Послесловие" Александр Резонтов.