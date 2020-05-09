Центральный парк благоустраивают в Варнавине Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Работы по благоустройству Центрального парка начались в рабочем поселке Варнавино Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Общественное пространство благоустраивают по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"Средства национального проекта - огромное подспорье для муниципалитетов, поскольку в районных бюджетах зачастую просто не хватает средств на проведение масштабных работ. Благодаря федеральной финансовой поддержке даже в отдаленных и небольших населенных пунктах появляются современные общественные пространства, где можно комфортно и с пользой провести свой досуг. При этом в создании проектов благоустройства обязательно принимают участие местные жители, потому что они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы улицы, парки, места массовых посещений на их малой родине были ухоженными и отвечали современным реалиям", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках благоустройства в парке начались работы по укладке дорожек из брусчатки. Также преобразится вход в парк, появится сцена для проведения массовых мероприятий и концентров. Обустроят спуск от районного дома культуры к набережной реки Ветлуги.

На благоустройство направят 3,6 млн рублей, из них 3,1 млн выделен из федерального бюджета, остальные средства - из областного и местного бюджетов. Полностью завершить работы подрядчик должен к 10 августа.

Глеб Никитин также отметил, что в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется благоустроить больше 100 общественных пространств. На эти цели будет направлено 1,2 миллиарда рублей.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области было благоустроено 100 общественных пространств и 382 дворовые территории. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделили больше 1,5 миллиардов рублей.