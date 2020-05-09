Городской последний звонок состоится 25 мая в режиме онлайн Общество

Городской последний звонок состоится 25 мая в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В 11:00 с окончанием учебы выпускников поздравит исполняющий полномочия мэра Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и директор городского департамента образования Елена Платонова, после чего эстафету поздравлений примут школы.

Присоединиться к празднику можно по ссылке.

"Многие выпускники уже сейчас готовятся к последнему звонку, родители подготовили замечательные приветствия, поздравления для своих детей", - сказала заместитель главы администрации города Людмила Сачкова в ходе городского педсовета, который прошел в формате видеоконференции 22 мая.

Также во время педсовета руководитель департамента образования Людмила Сачкова отметила, что "быть учителем в период пандемии коронавируса – самая ответственная миссия".

"Вы не только справились с дистанционным обучением, несмотря на все сложности его организации, но и получили массу положительных откликов от детей и родителей. Сейчас завершается учебный год, вы проводите онлайн-линейки, классные часы. Мне очень хочется, чтобы вы передали слова благодарности и родителям, и ребятам за их самоотверженность, стойкость духа, стремление к новым достижениям и огромное терпение", - сказала она.

Людмила Сачкова попросила учителей не оставлять без внимания своих учеников и в каникулярное время.

"Впереди не простые каникулы – это вынужденное заключение из-за режима самоизоляции. Поэтому педагогам необходимо продолжить поддерживать связь со своими учениками: интересоваться их жизнью, общаться с детьми на страничках класса в социальной сети, организовать какое-нибудь совместное дело, обсудить книгу, обменяться фотографиями, провести конкурсы", - добавила заммэра.

Также она предложила в начале года отметить лучших педагогов знаком "За безупречное служение учительскому делу".

Руководитель департамента образования Нижнего Новгорода Елена Платонова отметила, что завершающийся учебный год запомнится и детям, и родителям, и учителям.

"Слаженная работа педагогических коллективов школ и организация дистанционного обучения стали одним из значимых показателей профессионализма учителей Нижнего Новгорода. Такого количества благодарностей в адрес педагогов, сколько департамент получил за последние два месяца, мы не получали никогда!"– рассказала Елена Платонова.

"Этот период дал нам очень много новых знаний. Пусть нам сейчас всем хочется забыть о пережитых трудностях, дождаться отпуска и отдохнуть, набраться сил, но я знаю, каждый из вас гордится своими победами, успехами в освоении информационных систем. Вы сделали многое, многому научились, многому научили тех, кто находился рядом с вами. И за это хочется поклониться", - добавила она.

Елена Платонова рассказала, что большинство детей уже знают выставленные оценки за четверть и за год и попросила учителей-предметников заполнить электронные журналы.

"Мы с вами должны провести онлайн классные встречи, чтобы донести до детей всю необходимую информацию о том, как они завершили учебный год. Конечно, мы должны проинформировать родителей. Я прошу к этому отнестись внимательно и ответит на все возникающие вопросы", – подчеркнула директор городского департамента образования.

Более подробно директор городского депобра остановилась на информации о подготовке школ города к аттестации учеников выпускных классов, проведению ЕГЭ и выдаче документов об окончании школы.

Обращаясь к классным руководителям выпускных классов, Елена Платонова попросила отнестись с ответственностью к заполнению необходимых документов, чтобы в последствии, правильно заполнить аттестаты.