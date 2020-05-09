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Общество

Новый ФОК построят в Арзамасе

22 мая 2020 18:26  [100] Общество

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа планируется построить в Арзамасе в 2020 году в рамках проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, привлечение максимального числа жителей к занятиям спортом – одна из приоритетных целей национального проекта.

"Сейчас, в условиях ограничений из-за коронавируса, физкультурой и спортом помогают заниматься организаторы онлайн-мероприятий. Но мы надеемся, что скоро ситуация наладится, и в области продолжится открытие новых спортивных сооружений", - отметил Глеб Никитин.

"В новом спортивном комплексе любой желающий сможет заняться легкой атлетикой и функциональным тренингом, поиграть в футбол, хоккей, бадминтон. Посещение спортивных объектов будет бесплатным - спорт должен быть доступен для каждого", - отметил министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

По его словам, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на осень текущего года.

В региональном минспорте напомнили, что в рамках проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в прошлом году наш регион приобрел комплект оборудования для  ФОКа в Бутурлине, оборудование для футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева для спортивной школы олимпийского резерва №8 в Нижнем Новгороде, три ледозаливочные машины и 16 современных спортивных уличных площадок.

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