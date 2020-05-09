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Политика

"Основная законодательная повестка –защита российской экономики и граждан", - Наталья Назарова

22 мая 2020 19:37  [95] Политика

"Наша основная законодательная повестка – это защита российской экономики и граждан", - заявила депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова по итогам пленарного заведения 22 мая. Текст комментария распространила пресс-служба парламентария.

Стоит отметить, что в ходе заседания депутаты Государственной Думы РФ заявили, что будут проводить пленарные заседания каждую неделю. Такое решение было принято в связи с необходимостью своевременного законодательного сопровождения принимаемых Президентом России В.Путиным мер поддержки граждан, предприятий малого и среднего бизнеса, различных секторов экономики. Поэтому следующие пленарные заседания планируется провести 27 и 28 мая.

"Страна постепенно выходит из режима ограничений и приступает к нормальной жизни. Сейчас наша основная законодательная повестка – это защита российской экономики и граждан, тех, кто в наибольшей степени пострадал от коронавирусной инфекции, поэтому мы приняли новый пакет мер", - отметила Наталья Назарова.

Среди новых мер - увеличение детских пособий для неработающих, поддержка самозанятых и многое другое.

"Законом предусматривается единый размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан, вне зависимости от очередности рождения, и он составит 6 752 рубля. Самозанятые граждане получают налоговый капитал в размере 1 МРОТ (12 130 рублей), который можно будет использовать как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним", - добавила парламентарий.

В новом пакете прописаны дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Предлагается дать им право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества.

"Мы все знаем, что значительно пострадал туристический бизнес. Мы утвердили, что в целях решения проблем отрасли правительство сможет уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, а также приостанавливать на некоторый срок обязательства туроператоров по возврату туристам уплаченных ими денег при условии, если гражданам предоставят в установленный срок равнозначный туристский продукт. Кроме того, туристы смогут получить сертификат, который гарантирует аналогичное путешествие в будущем", - отметила Наталья Назарова в заключение.

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