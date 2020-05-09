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Общество

Утвержден норматив стоимости 1 кв.м. площади жилья в Нижнем Новгороде на 2021 год

25 мая 2020 12:02  [99] Общество

Утвержден норматив стоимости 1 кв.м. площади жилья в Нижнем Новгороде на 2021 год. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.03.2020 № 122/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года" и Порядком реализации предоставления социальной поддержки молодым семьям в рамках подпрограммы "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий" муниципальной программы "Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.03.2016 № 464, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: установить норматив стоимости 1 кв.м. площади жилья для расчета размера социальных выплат молодым семьям в размере 49 731 рубль.

Отметим, что по данным gipernn.ru, на рынке готового жилья Нижнего Новгорода в апрелe этого года опубликованы следующие данные: средневзвешенная по городу цена предложения готового жилья в апрелe составила 67 361 рублей за 1 кв.м. По сравнению с данными за март, средневзвешенная цена на готовое жилье в Нижнем Новгороде в апрелe повысилась на 251 рублей за 1 кв.м. или на 0.37%.

По данным сайта "НайдиДом" в Автозаводском районе в апреле этого года 1 кв.м. площади квартиры оценивался в 61 179 рублей. В Нижегородском районе, традиционно, самый высокий показатель - 96 997 рублей за 1 кв.м. площади квартиры.

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