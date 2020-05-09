Окская набережная в Нижнем Новгороде может стать многоуровневой Общество

Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Окская набережная в Нижнем Новгороде может стать многоуровневой. Такое предложение внесли разработчики концепции благоустройства территории – архитектурное бюро "Megabudka" (Москва). Наработки в формате видеоконференции представил архитектор Артем Укропов 25 мая 2020 года.

Речь идет об участке от Канавинского моста до метромоста. На верхнем уровне будут пешеходная и велодорожки. Кроме того, архитекторы предлагают организовать там обзорные площадки со скамейками или спорт-площадки, нависающие над склоном. Вдоль дорожек предусматривается пешеходное освещение и всесезонные навесы от жары и осадков.

Средний уровень будет также пешеходным с площадками для детей, качелями и зонами отдыха. Дорожки планируется сделать из железной решетки, чтобы в случае дождя вода легко уходила со склона.

Нижний уровень – непосредственно у воды – ориентирован на социальные функции: площадки для костра и пикников, павильон зимнего плавания, баня, пляж с шезлонгами для загара и т.п. Их разместят либо на понтонах, либо на некоторых дебаркадерах, внешний вид которых будет приведен к единому дизайн-коду.

(территория у Собора Александра Невского, предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Парковку у Собора Александра Невского разработчики концепции предлагают сократить до ста мест. Освободившуюся территорию – использовать как зону для проведения мероприятий. Также архитекторы считают возможным посадить там небольшой лес.

Около гостиницы Ермолаева планируется установка большого амфитеатра и качелей, направленных в сторону реки. На подпорной стенке стрит-арт художникам города предложат нанести граффити.

(территория у гостиницы Ермолаева, предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Под Канавинским мостом проектанты предлагают сделать "музей подводного мусора", выставив напоказ самый необычный мусор, который доставали со дна нижегородских рек. Это, по их мнению, будет восприниматься и как арт-объект, и как предостережение. На табличках разместят информацию, чем мусор чреват для природы.

На пустыре около метромоста планируется построить всесезонный павильон из матовых стеклоблоков, который в вечернее время станет "своеобразным маяком", который будет видно из разных точек города. Рядом с ним будет причал для лодок.

(павильон на пустыре, предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Под метромостом будет площадка для танцев, летний кинотеатр, школа роллеров и скейт-парк.

(зона под метромостом, предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Вся набережная будет выдержана в "портовой эстетике", использоваться: металл, деревянные конструкции, всевозможные канаты и тросы. Предполагается размещение нескольких инсталляций.

В настоящее время концепция находится в рабочей стадии. Принимаются мнения жителей. К следующей ее стадии можно будет приступить только после того, как будет реализован проект по берегоукреплению этого участка.