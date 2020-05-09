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Окская набережная в Нижнем Новгороде может стать многоуровневой. Такое предложение внесли разработчики концепции благоустройства территории – архитектурное бюро "Megabudka" (Москва). Наработки в формате видеоконференции представил архитектор Артем Укропов 25 мая 2020 года.
Речь идет об участке от Канавинского моста до метромоста. На верхнем уровне будут пешеходная и велодорожки. Кроме того, архитекторы предлагают организовать там обзорные площадки со скамейками или спорт-площадки, нависающие над склоном. Вдоль дорожек предусматривается пешеходное освещение и всесезонные навесы от жары и осадков.
Средний уровень будет также пешеходным с площадками для детей, качелями и зонами отдыха. Дорожки планируется сделать из железной решетки, чтобы в случае дождя вода легко уходила со склона.
Нижний уровень – непосредственно у воды – ориентирован на социальные функции: площадки для костра и пикников, павильон зимнего плавания, баня, пляж с шезлонгами для загара и т.п. Их разместят либо на понтонах, либо на некоторых дебаркадерах, внешний вид которых будет приведен к единому дизайн-коду.
Парковку у Собора Александра Невского разработчики концепции предлагают сократить до ста мест. Освободившуюся территорию – использовать как зону для проведения мероприятий. Также архитекторы считают возможным посадить там небольшой лес.
Около гостиницы Ермолаева планируется установка большого амфитеатра и качелей, направленных в сторону реки. На подпорной стенке стрит-арт художникам города предложат нанести граффити.
Под Канавинским мостом проектанты предлагают сделать "музей подводного мусора", выставив напоказ самый необычный мусор, который доставали со дна нижегородских рек. Это, по их мнению, будет восприниматься и как арт-объект, и как предостережение. На табличках разместят информацию, чем мусор чреват для природы.
На пустыре около метромоста планируется построить всесезонный павильон из матовых стеклоблоков, который в вечернее время станет "своеобразным маяком", который будет видно из разных точек города. Рядом с ним будет причал для лодок.
Под метромостом будет площадка для танцев, летний кинотеатр, школа роллеров и скейт-парк.
Вся набережная будет выдержана в "портовой эстетике", использоваться: металл, деревянные конструкции, всевозможные канаты и тросы. Предполагается размещение нескольких инсталляций.
В настоящее время концепция находится в рабочей стадии. Принимаются мнения жителей. К следующей ее стадии можно будет приступить только после того, как будет реализован проект по берегоукреплению этого участка.
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