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Пожар произошел в нижегородском автосервисе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, в 13:49 в здании автосервиса по ул.Кузбасской, 6 произошло возгорание автомобиля. Далее пожар распространился на площадь в 300 кв.метров.
В течение часа пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Автомобилисты заметили огромные клубы дыма, проезжая вдоль ул.Кузбасской.
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