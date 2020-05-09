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Происшествия

Пожар произошел в нижегородском автосервисе

25 мая 2020 16:19  [90] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Пожар произошел в нижегородском автосервисе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, в 13:49 в здании автосервиса по ул.Кузбасской, 6 произошло возгорание автомобиля. Далее пожар распространился на площадь в 300 кв.метров.

В течение часа пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Автомобилисты заметили огромные клубы дыма, проезжая вдоль ул.Кузбасской.

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