Пожар произошел в нижегородском автосервисе Происшествия

Пожар произошел в нижегородском автосервисе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, в 13:49 в здании автосервиса по ул.Кузбасской, 6 произошло возгорание автомобиля. Далее пожар распространился на площадь в 300 кв.метров.

В течение часа пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Автомобилисты заметили огромные клубы дыма, проезжая вдоль ул.Кузбасской.