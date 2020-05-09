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Общество

Нижегородцы незаконно прописали в квартирах 25 иностранцев

26 мая 2020 14:03  [51] Общество

Нижегородцы незаконно прописали в квартирах и домах 25 иностранцев. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 26 мая 2020 года, были задержаны безработные 36-летняя, 73-летняя, 56-летний жители Автозаводского района.

Они фиктивно поставили на миграционный учет 25 иностранных граждан по месту пребывания в жилых помещениях на пр.Ильича в первом случае, в поселке Новое Доскино – во втором, на ул.Ватутина – в третьем. Злоумышленники заранее знали, что иностранные граждане проживать по данным адресам не будут.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

МВД обращает внимание, что несоблюдение порядка постановки на учет противозаконно и предусматривает административную и уголовную ответственность.

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