Мультимодальный пересадочный узел предлагают создать на пл.Революции в Нижнем Новгороде Общество

Предварительная концепция развития Вокзальной площади Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мультимодальный пересадочный узел предлагают создать на пл.Революции в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила представитель архитектурного бюро "MLA+" Алена Барсукова, презентуя концепцию развития площади перед Железнодорожным вокзалом 26 мая 2020 года.

По ее словам, концепция подразумевает постепенную реконструкцию транспортно-дорожной сети в четыре этапа. На первом будет улучшена существующая транспортная ситуация за счет установки дорожных знаков, разметки и замены покрытия.

На втором этапе дорогу на площади расширят до пяти полос: три автомобильных, две – для общественного транспорта. Площадь, по мнению проектантов, станет "мультимодальным пересадочным узлом" для ж/д транспорта, туристических и городских автобусов. Площадки у вокзалы и торговых центров "Республика" и "ЦУМ" планируется связать тремя пешеходными переходами, поскольку людям с чемоданами спускаться в подземный переход неудобно. Остановку планируется разместить у выхода из вокзала.

(предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

На третьем и четвертом этапе разработчики концепции предлагают постепенно убирать автомобильное движение, оставив там только трамвайное и автобусное.

Также представитель "MLA+" отметила, что при выходе из вокзала людей "встречает" парковка и поток всевозможной рекламы. Архитекторы предлагают перенести парковку в другое место, а все вывески, в том числе торговых центров, привести к единому дизайн-коду.

При этом на площади отсутствуют навигационные элементы. Проектанты считают необходимым указать приезжим, где что находится, посредством мощения, подсвеченных объектов, указателей и карт.

Кроме того, планируется установка исторического стенда около Царского павильона вокзала и памятника, посвященного работе нижегородских предприятий в период Великой Отечественной войны, напротив ЦУМа.

На площадке около торговых центров архитекторы запроектировали туристический информационный центр, в котором помимо справочной, будет общественный туалет и велопарковка.

(предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Площадь планируется максимально озеленить.

Сейчас архбюро "MLA+" собирает мнения нижегородцев о концепции. После этого будет разработан итоговый документ.