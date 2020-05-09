Давид Гулян ушел из нижегородской больницы Общество

Давид Гулян (1960 года рождения) ушел из нижегородской больницы. Как сообщают волонтеры ПСЦ "Рысь", мужчина ушел из больницы № 12 Сормовского района накануне вечером, 25 мая 2020 года.

Его приметы: худощавого телосложения, рост 176 см, седые волосы и карие глаза.

Был одет в черную куртку, черные штаны и черные сапоги "прощай молодость".

При себе у него был мобильный телефон и паспорт.

Особые приметы: татуировка между большим и указательным пальцем.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.