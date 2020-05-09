"Нижегородский клинический диагностический центр изыщет средства на выплаты сотрудникам при борьбе с коронавирусом", - Юрий Тарасов Общество

Главный врач Нижегородского клинического диагностического центра Юрий Тарасов провел встречу с сотрудниками по вопросу получения доплат за работу с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

"В последнее время в адрес руководства клинического диагностического центра поступают обращения от сотрудников по вопросам получения федеральных стимулирующих выплат. В соответствии с постановлением №415 мы осуществим все положенные федеральные выплаты всем нашим врачам-рентгенологам, рентген-лаборантам и медицинским сестрам, принимающим участие в процессе проведения диагностических обследований пациентам с подтвержденным COVID-19", - сказал главврач.

Он отметил, что диагностический центр не оказывает скорую и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, поэтому указанные в постановлении Правительства N484 от 12 апреля 2020 года стимулирующие выплаты сотрудникам не полагаются. По этому вопросу руководство центра проводило разъяснительную работу с сотрудниками.

"Но, тем не менее, такое недопонимание по стимулирующим выплатам возникло, и мы прилагаем массу усилий, чтобы эту ситуацию разрешить. Мы провели встречу, на которой обсудили с коллегами сложившуюся ситуацию и рассказали о том, что планируем изыскать средства из бюджетов центра для выплаты средств всем сотрудникам, которые оказывают помощь в это непростое время", - добавил Юрий Тарасов.

"Я благодарен и признателен нашим сотрудникам за то, что они делают в этих сложнейших условиях в период пандемии. Достаточно привести цифры, свидетельствующие о том, что за эти неполных два месяца, мы обследовали более 2700 пациентов, то есть, 80-90, а то и 120 пациентов в сутки. Конечно, это самоотверженный и нелегкий труд. Но и мы в свою очередь постарались обезопасить коллег. На сегодняшний день из всех тех работников, которые взаимодействовали с коронавирусными пациентами, ни один не заболел", - подчеркнул главврач Нижегородского клинического диагностического центра.