Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода исполнены более, чем на 90% в 2019 году Экономика

Дума Нижнего Новгорода утвердила отчет об исполнении бюджета города за 2019 год. Такое решение было принято на дистанционном заседании 27 мая 2020 года.

Согласно отчету, представленному директором департамента финансов администрации города Юрием Мочалкиным, по доходам бюджет города в прошлом году был исполнен в сумме 32 млрд 452 млн рублей, по расходам - в сумме 34 млрд 011 млн рублей, дефицит составил 1 млрд 559 млн рублей.

Доходы бюджета были исполнены на 93% от уточненного плана, расходы – на 92,8%.

В течение 2019 года в бюджет 16 раз вносились изменения. Основной финансовый документ города был сформирован на основе 24 муниципальных программ, на их реализацию в 2019 году было потрачено 30 млрд 997,7 млн рублей или 92,9% от уточненного плана.

По состоянию на 1 января 2020 года муниципальный долг Нижнего Новгорода составил 11 млрд 871,6 млн рублей. Доля кредитов от коммерческих банков в его структуре составила 6 млрд 325 млн рублей, муниципальных ценных бумаг – 5 млрд рублей, бюджетных кредитов от министерства финансов Нижегородской области – 546 млн рублей.

В 2019 году на обслуживание муниципального долга Нижнего Новгорода было потрачено 769,3 млн рублей.

СПРАВКА:

При утверждении в декабре 2018 года объем доходов бюджета Нижнего Новгорода на 2019 год составлял 29 млрд 947 млн рублей, расходов – 30 млрд 285 млн рублей, дефицит – 338 млн рублей.