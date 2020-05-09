Реконструкция запланирована в бывшем нижегородском училище тыла Общество

Здание НВВУТ в 2011 году Фото: с сайта youtube.com

Депутаты Думы Нижнего Новгорода одобрили передачу ГБУ Нижегородской области "Кадастровая оценка" в безвозмездное пользование здания спортзала на территории бывшего Высшего военного училища тыла (НВВУТ) в Советском районе. Об этом сообщает корреспондент по итогам дистанционного заседания 27 мая 2020 года.

В перечень объектов муниципального имущества, в отношении которых администрация города вправе заключать договоры безвозмездного пользования, внесено нежилое здание общей площадью 849,2 кв.м, расположенное по адресу: пр. Гагарина, 17А, литера Я.

По информации и.о. председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нины Захаровой, сейчас спортзал находится в неудовлетворительном состоянии, и средств на его ремонт в бюджете города не предусмотрено. Она подчеркнула, что на охрану объекта ежегодно тратится 525 тысяч рублей в год.

В дальнейшем спортивный зал будет передан правительству Нижегородской области для проведения реконструкции. После этого зал будет использоваться для занятий спортивной гимнастикой.

"Город испытывает дефицит собственных доходов, средств на содержание социальных объектов не хватает. Согласно бюджетному правилу, субъект федерации не может напрямую тратить средства на объекты, находящиеся в муниципальной собственности, – только в форме субвенций или кредитов. Область берет на себя восстановление спортзала, который с 2011 года висит на балансе города и имеет необратимые разрушения. Через некоторое время его невозможно будет восстановить. Оставлять его в собственности города, не давать его ремонтировать – неправильно. После реконструкции жители города получат спортивный объект", – отметил председатель городской Думы Дмитрий Барыкин.