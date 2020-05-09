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Политика

"Праймериз позволяет задолго до выборов выяснить проблемные вопросы жителей", - Наталья Назарова

27 мая 2020 16:07  [221] Политика

Фото: пресс-служба Натальи Назаровой

Депутат Государственной думы Наталья Назарова проголосовала на электронной площадке предварительного голосования "Единой России"

"Нижний Новгород стоит на пороге выборов депутатов городской думы. Партия "Единая Россия" сейчас проводит предварительное голосование - праймериз, чтобы отобрать самых достойных кандидатов, которые могут получить доверие народа. Это позволяет задолго до предвыборной гонки выяснить проблемные вопросы жителей своего округа, разработать пути и способы их решения с последующим изложением этих подходов в предвыборных программах кандидата. Это стратегический процесс, конечно, очень важен", - считает Наталья Назарова.

"Перед участниками предварительного голосования сейчас стоит очень много задач, тем более в городе. Решение кандидата о выдвижении на выборы должно быть внутренне согласовано в первую очередь с позиции собственных возможностей и желания работать на благо людей, организаций и предприятий территории выдвижения", - добавила парламентарий.

"Партия "Единая Россия" предоставляет возможность самим нижегородцам выбрать кандидатов. В связи с распространением коронавируса выборы проходят в режиме онлайн. Для этого нужно зайти на сайт pg.er.ru, зарегистрироваться и проголосовать за своего кандидата. Лично я уже проголосовала. Сейчас время объединяться и решать вопросы сообща", - подытожила Наталья Назарова.

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