"Праймериз позволяет задолго до выборов выяснить проблемные вопросы жителей", - Наталья Назарова

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Депутат Государственной думы Наталья Назарова проголосовала на электронной площадке предварительного голосования "Единой России"
"Нижний Новгород стоит на пороге выборов депутатов городской думы. Партия "Единая Россия" сейчас проводит предварительное голосование - праймериз, чтобы отобрать самых достойных кандидатов, которые могут получить доверие народа. Это позволяет задолго до предвыборной гонки выяснить проблемные вопросы жителей своего округа, разработать пути и способы их решения с последующим изложением этих подходов в предвыборных программах кандидата. Это стратегический процесс, конечно, очень важен", - считает Наталья Назарова.
"Перед участниками предварительного голосования сейчас стоит очень много задач, тем более в городе. Решение кандидата о выдвижении на выборы должно быть внутренне согласовано в первую очередь с позиции собственных возможностей и желания работать на благо людей, организаций и предприятий территории выдвижения", - добавила парламентарий.
"Партия "Единая Россия" предоставляет возможность самим нижегородцам выбрать кандидатов. В связи с распространением коронавируса выборы проходят в режиме онлайн. Для этого нужно зайти на сайт pg.er.ru, зарегистрироваться и проголосовать за своего кандидата. Лично я уже проголосовала. Сейчас время объединяться и решать вопросы сообща", - подытожила Наталья Назарова.
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