Крупнейший в регионе виртуальный концертный зал открылся в Заволжье Культура и отдых

Фото: Соцсеть

Открытие виртуального концертного зала (ВКЗ) состоялось в Заволжье Нижегородской области 26 мая. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Мероприятие прошло в онлайн-формате. Жители Заволжья получили возможность слушать концерты известных коллективов в режиме онлайн или в записи.

На приобретение нового современного музыкального и проекционного оборудования из федерального бюджета было выделено 5,7 млн рублей.

Глеб Никитин отметил важность создания объектов культуры в современных форматах.

"Виртуальный концертный зал в Заволжье стал самым крупным в Нижегородской области: он рассчитан на 450 мест. Теперь у жителей региона есть возможность, не покидая своего населенного пункта, бесплатно побывать на концерте "звезд" классической музыки. Культура становится доступна абсолютно каждому. Это одна из приоритетных задач нацпроекта "Культура", который реализуется с 2019 года по указу президента Владимира Путина", - сказал глава региона.

"Помимо концертов, в наших виртуальных залах будут транслироваться учебные программы и мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств региона от ведущих музыкантов России", – добавил Глеб Никитин.

ВКЗ можно создать в любом учреждении культуры: библиотеке, музее, школе искусств, доме культуры, концертном зале. До конца года в Нижегородской области в рамках национального проекта "Культура" должны заработать три виртуальных концертных зала. Помимо ВКЗ в Заволжье, после снятия карантинных мер планируется открыть еще один виртуальный концертный зал в Первомайске, рассчитанный на 60 мест. До конца года в Выксе также появится виртуальный концертный зал на 96 мест.

В 2019 году в Нижегородской области были открыты два виртуальных концертных зала: в Чкаловске (на 419 мест) и в Шахунье (на 150 мест).