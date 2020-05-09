"Красное Сормово" построило восьмой из 11 сухогрузов по контракту с ГТЛК Бизнес

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) построил и спустил на воду восьмой из 11 предусмотренных контрактом с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) сухогрузов проекта RSD59. Об этом сообщает пресс-служба завода "Красное Сормово".

Сейчас сухогруз "Пола Агата" отправится на швартовные и ходовые испытания.

Серия из 11 сухогрузов строится в рамках двустороннего договора между "Заводом "Красное Сормово" и ГТЛК, который был подписан в марте 2019 года.

Соответствующий двусторонний контракт планируется реализовать до декабря 2020 года, в том числе сдать три сухогруза до конца 2019 года и восемь - не позднее 30 ноября 2020 года.

"Красное Сормово" построит сухогрузы, являясь победителем открытого конкурса ГТЛК. Он состоялся в январе 2019 года. Цена контракта составила 10,437 млрд рублей.

СПРАВКА:

Завод "Красное Сормово" основан в 1849 году. Предприятие специализируется на выпуске судов коммерческого флота.

Теплоход проекта RSD59 – самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".