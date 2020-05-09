Советская эстетика: на пл.Советской предлагают выращивать кукурузу Общество

Предварительная концепция развития площади Советской Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проектное бюро ТМ представило предварительную концепцию развития площади Советской в рамках программы #Среда800. О планах благоустройства площади в формате видеоконференции 27 мая 2020 года рассказал руководитель бюро Александр Шуткин и архитектор Ирина Фишман.

Разработчики концепции сделали выбор в пользу советской эстетики. Существующие "отголоски прошлого" (мозаики на фасадах жилых домов, характерное мощение советской эпохи, мемориал ветеранам ВОВ) решено подчеркнуть новыми объектами.

В частности, на пересечение улиц Богородского и Ванеева архитекторы предлагают установить арт-объект "Рупор советский". Его внешний вид вдохновлен ранними авиационными конструкциями советских времен. Проектанты предлагают использовать его для объявлений во время массовых мероприятий, а в остальное время включать ненавязчивое звуковое сопровождение. Например, пение птиц.

(предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Около районной администрации планируется установить фонтан и рампу для скейтбордистов. Рядом разместить лавочки и высадить деревья. Оттуда будет идти центральный прогулочный маршрут.

Вдоль него проектное бюро ТМ предлагает поставить столы для настольных игр. Поскольку раньше на месте площади были кукурузные поля, разработчики концепции предлагают посадить на этом маршруте декоративную кукурузу.

(предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Остановку общественного транспорта предлагается установить в архитектуре советского модернизма с типичным мозаичным панно. Такие же панно и таблички с информацией об истории района на бетонных панелях установят вдоль аллеи, которая будет вести от фонтана к мемориалу героям ВОВ.

Все нестационарные торговые объекты площади планируется объединить в павильон. Он будет состоять из двух блоков: продуктовый и аптека.

Рядом с ним разместят арт-объект, который будет представлять собой название площади, написанное характерным шрифтом времен СССР.

(предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Детскую площадку предлагается оформить в виде самолета, напоминая о деятельности завода "Гидромаш".

Помимо паркового газона авторы концепции отдали предпочтение цветущим газонам из барвинка и вербейника.

Поскольку концепция предварительная, в нее еще можно внести изменения. Свои пожелания нижегородцы могут оставить здесь.