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Общество

"Татарстан является для нас одним из приоритетных межрегиональных партнеров", - Глеб Никитин

27 мая 2020 17:53  [221] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

27 мая 2020 года исполняется 100 лет со Дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил главу Татарстана Рустама Минниханова и жителей республики с юбилейной датой.

"За этот период Республика Татарстан достигла больших успехов. Сделано очень многое для установления доброжелательных и толерантных отношений между людьми разных национальностей и конфессий, для достижения высокого уровня жизни населения. В этот торжественный день желаю каждому жителю Татарстана крепкого здоровья, благополучия и трудовых успехов на благо любимой республики!", - следует из текста поздравительной телеграммы.

Глеб Никитин добавил, что Республика Татарстан является для Нижегородской области одним из приоритетных межрегиональных партнеров.

"Между нашими регионами действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве. Мы искренне надеемся, что с окончанием мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции мы так же плодотворно продолжим развивать наше взаимовыгодное партнерство", - отметил глава региона.

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