Строительство жилья в Нижегородской области увеличилось на 15,5% Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Строительство жилья в Нижегородской области в январе-апреле 2020 года увеличилось на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 520 тысяч кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По итогам четырех месяцев 2020 года Нижегородская область вошла с число регионов-лидеров по темпам и объемам ввода жилья в эксплуатацию. Данную информацию озвучил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на заседании штаба у заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

"Чтобы достичь показателей нацпроекта "Жилье и городская среда", в регионе создан штаб по градостроительному развитию. Он обладает полной информацией обо всех домах, готовящихся к вводу на территории области, а также о тех, что только планируется построить", - пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

"Кроме того, по поручению губернатора Глеба Никитина министерство строительства и госстройнадзор оказывают застройщикам содействие в решении вопросов в тех случаях, когда соблюдение сроков строительства зависит от областных властей. Также ведется мониторинг работы предприятий, выпускающих стройматериалы. Это необходимо для их своевременной и бесперебойной поставки на объекты", - добавил заместитель губернатора.

Сергей Морозов также сообщил, что, несмотря на снижение покупательской способности из-за введённых ограничительных мер, темпы строительства сохраняются на высоком уровне.

"Мы практически не останавливали работы в этот сложный период, потому что прекрасно понимаем важность сохранения и развития строительной отрасли как одного из основных драйверов экономического развития региона", - подытожил замгубернатора.

Напомним, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, говоря об итогах исполнения национального проекта "Жилье и городская среда" за 2019 год, отметил Нижегородскую область в числе регионов России - драйверов жилищного строительства. В 2019 году в регионе было введено в эксплуатацию более 1,4 млн кв. метров жилья.