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Общество

Более 200 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус с начала пандемии

28 мая 2020 09:45  [338] Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Более 200 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус с начала пандемии. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин 28 мая 2020 года.

Средний показатель тестирования составил 6 255 человек на 100 тысяч населения.

"Мы продолжаем наращивать объемы тестирования в регионе. Для постановки диагноза недостаточно проведения однократного теста . При наличии симптомов инфекционного заболевания и подозрения на COVID-19 исследования проводят не менее трех раз", - пояснил глава региона.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.

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