Глеб Никитин предложил учредить награды для нижегородских медработников и волонтеров Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин внес в Заксобрание Нижегородской области инициативу об учреждении новой награды. Почетного знака губернатора "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области" могут быть удостоены медицинские работники и волонтеры региона. Рассмотрение законопроекта проходит на заседании парламента 28 мая 2020 года.

"По предварительной оценке, в настоящее время непосредственно в работе с больными коронавирусом задействовано порядка 500 медиков и около 4000 волонтеров в Нижегородской области. Работа еще не закончена, но это не значит, что мы не должны отметить труд тех, кто стоит на переднем крае борьбы с новой угрозой. Медики и волонтеры – настоящие герои этого сложного периода. Важно обеспечить им всестороннюю поддержку, в том числе на региональном уровне. Надеюсь, что депутаты Законодательного собрания поддержат эту инициативу", - сказал Глеб Никитин.