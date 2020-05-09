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Происшествия

Бывший сотрудник нижегородского МВД обвиняется в получении взятки бытовой техникой

28 мая 2020 10:56  [224] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бывший начальник управления по работе с личным составом регионального ГУ МВД обвиняется во взятке по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, в октябре 2019 года он получил взятку бытовой техникой от начальника Ковернинского отдела МВД, после чего должен был оказать содействие в присвоении тому специального звания полковника полиции (на одну ступень выше занимаемой должности).

В настоящее время бывший сотрудник регионального управления МВД заключен под стражу. В ходе предварительного расследования его автомобиль и земельные участки на общую сумму 2,8 млн рублей арестованы.

Свою вину обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в суд.

Кроме того, уголовное дело в отношении теперь уже бывшего начальника Ковернинского отдела МВД, обвиняемого в даче взятки, в ближайшее время также будет направлено в суд.

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