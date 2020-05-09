Бывший сотрудник нижегородского МВД обвиняется в получении взятки бытовой техникой

Бывший начальник управления по работе с личным составом регионального ГУ МВД обвиняется во взятке по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, в октябре 2019 года он получил взятку бытовой техникой от начальника Ковернинского отдела МВД, после чего должен был оказать содействие в присвоении тому специального звания полковника полиции (на одну ступень выше занимаемой должности).
В настоящее время бывший сотрудник регионального управления МВД заключен под стражу. В ходе предварительного расследования его автомобиль и земельные участки на общую сумму 2,8 млн рублей арестованы.
Свою вину обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в суд.
Кроме того, уголовное дело в отношении теперь уже бывшего начальника Ковернинского отдела МВД, обвиняемого в даче взятки, в ближайшее время также будет направлено в суд.
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